MSÜ sınav başvurularında son gün ne zaman? 2026 MSÜ sınav ve başvuru takvimi

2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvurularında sona yaklaşılıyor. Türkiye genelinde askerî eğitim almak isteyen binlerce adayın katılacağı sınav için başvurular 5 Ocak 2026 tarihinde başladı ve 29 Ocak 2026 günü sona erecek. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Başvurular nasıl yapılacak?

Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden ya da bireysel olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) ve mobil uygulama aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Başvuruya ilişkin tüm detaylar yalnızca dijital ortamda yayımlanan 2026-MSÜ Kılavuzu’nda yer alıyor; basılı kılavuz dağıtımı yapılmıyor.

Sınav tarihi ve süresi

2026-MSÜ sınavı, 1 Mart 2026 Pazar günü Türkiye genelinde uygulanacak. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve adaylara toplam 165 dakika süre tanınacak. Elde edilecek puanlar sadece 2026 yılı için geçerli olacak ve başka yükseköğretim yerleştirmelerinde kullanılamayacak.

YKS şartı ve ikinci seçim aşamaları

MSÜ sınavına giren adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları ikinci seçim aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca 2026-YKS’ye başvuru yapmaları zorunlu. Harp Okulları için TYT ve AYT’ye, Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise TYT’ye girilmesi gerekiyor. Bu oturumlara katılmayan adaylar askerî okullar için tercih yapma hakkı elde edemeyecek.

Tercihler MSB üzerinden yapılacak