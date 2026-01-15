Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3000 bin personel alım sonuçları, başvuru sahiplerince merak konusu. Aile Bakanlığı bünyesinde görev alacak 3000 personel alımına ilişkin başvuruları 26 Aralık'ta tamamlayan adaylar, gözlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama ekranına çevirdi. Aile Bakanlığı 3000 personel alımı sonuçları erişime açıldı. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları nereden öğrenilecek?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam etmek için, KPSS puanı esas alınmak suretiyle mülakatsız 3000 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıklamış ve başvuruları 26 Aralık'ta tamamlamıştı. Bakanlık bünyesinde görev alabilmek için başvuruda bulunan adaylar gözlerini sonuç tarihine çevirmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçlarını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB), bünyesindeki hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 3000 sözleşmeli personel alımı başvuruları 15-26 Aralık 2025 tarihlerinde tamamlandı. Bakan Göktaş: Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar başvuru sonuçlarını Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden görüntüleyecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Duyuru ve bilgilendirmeleri adayların takip etmesi önem arz etmektedir.
Aile Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 3.000 sözleşmeli personel alımı kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylardan istenilen atamaya ilişkin belgeler ile ilgili duyuru daha sonra yayımlanacaktır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları öğrenmek için tıklayınız.