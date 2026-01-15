Zamlı evde bakım aylığı 2026’da kaç TL oldu? Evde bakım maaşı fark ödemesi yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?





2026’da zamlanan diğer sosyal yardımlar

Memur zammı doğrultusunda yalnızca evde bakım maaşı değil, farklı sosyal destek kalemlerinde de artışa gidildi. Buna göre; ağır silikozis hastalarına ödenen aylık 14 bin 42 liraya, yaşlı aylığı 6 bin 393 liraya yükseldi. Engelli aylıkları ile 18 yaş altı engelli yakını aylıkları da yeni katsayıya göre güncellendi. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri ile koruyucu ailelere yapılan aylık desteklerde de benzer artışlar yürürlüğe girdi.





Zamlı sosyal yardım tutarları





Ağır silikozis hastalarına ödenen aylık tutarı 11 bin 840 liradan 14 bin 42 liraya,





Yaşlı aylığı 5 bin 390 liradan 6 bin 393 liraya,





Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlara ödenen aylık 4 bin 302 liradan 5 bin 103 liraya,





Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylıkları 6 bin 454 liradan 7 bin 655 liraya,





18 yaş altı engelli yakını bulunan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 4 bin 302 liradan 5 bin 103 liraya,





2026 yılı Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı tutarı 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya,





SED hizmeti kapsamında çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 8 bin 198 liradan 9 bin 723 liraya,





Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan aylık ödemelerin ortalaması 13 bin 96 liradan 15 bin 533 liraya, yükseldi.