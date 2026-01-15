Yeni Şafak
ALES 2026 TAKVİMİ | ALES ne zaman yapılacak, sınav başvuru tarihleri açıklandı mı?

ALES 2026 TAKVİMİ | ALES ne zaman yapılacak, sınav başvuru tarihleri açıklandı mı?

14:4115/01/2026, Perşembe
ALES başvuruları ne zaman?
ALES başvuruları ne zaman?

Akademik kariyer planı yapan adayların yakından takip ettiği ALES için 2026 takvimi netleşti. ÖSYM’nin sınav takvimini yayımlamasıyla birlikte ALES 2026 sınav tarihleri, başvuru günleri ve sonuç açıklama tarihleri belli oldu.

ALES 2026 için beklenen açıklama geldi. Yüksek lisans ve doktora hedefi olan binlerce adayın katılacağı sınavın tarihleri, ÖSYM tarafından duyurulan 2026 sınav takvimiyle birlikte kesinleşti.

ÖSYM ALES 2026 TAKVİMİ

ALES/1 10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacak. ALES/1 başvuruları 25 Mart - 2 Nisan 2026 aralığında kabul edilecek. Sınav sonuçları ise 5 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.

ALES/2, 26 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. ALES/2 için başvurular 10-18 Haziran tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 14 Ağustos'ta erişime açılacak.

ALES/3 sınavı ise 29 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvurular 7-15 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar 17 Aralık 2026 tarihinde açıklanacak.

