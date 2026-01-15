Hafta sonu hava durumu: Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağacak mı? Meteoroloji'den güncel tahminler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava, hafta sonu da birçok bölgede kendini hissettirecek. Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç kesimlerde yağış beklenirken, İstanbul’da yağmurun yerini zamanla karla karışık yağış alması öngörülüyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, hafta sonuna girilirken birçok bölgede yağışla birlikte etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminlerine göre özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu hattında hava koşulları dikkatle takip ediliyor. Hafta sonunda sıcaklıkların yeniden düşmesiyle birlikte kış şartları birçok şehirde hissedilecek.
Yağışlı hava kuzey ve iç kesimlerde etkili olacak
Tahminlere göre yarın itibarıyla Türkiye’nin kuzey kuşağında yağışlar görülecek. Marmara ve Karadeniz bölgeleriyle birlikte İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde hava yağışlı geçecek. Kıyı şeridinde yağmur öne çıkarken, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Sıcaklıklar yeniden düşüyor
Kısa süreli bir ısınmanın ardından hafta sonu itibarıyla sıcaklıkların yeniden düşeceği ifade ediliyor. Önümüzdeki yaklaşık bir haftalık süreçte ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Bu durum özellikle iç ve doğu bölgelerde kış koşullarını daha belirgin hale getirecek.
Bölgelere göre yağış beklentisi
Cumartesi ve pazar günleri yağışların ağırlıklı olarak kuzey ve doğu kesimlerde görülmesi öngörülüyor. Marmara Bölgesi, Karadeniz genelinde ve İç Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yağış beklenirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da da yağışlı hava etkili olacak. Cumartesi günü Doğu Akdeniz’de, özellikle Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağışların öne çıkması bekleniyor.
Üç büyükşehirde hafta sonu havası
Başkent Ankara’da hafta sonu hava genellikle parçalı ve çok bulutlu olacak. Kentin kuzey kesimlerinde yer yer kar yağışı ihtimali bulunuyor. İstanbul’da ise üç gün boyunca aralıklarla yağış bekleniyor; yağışların önce yağmur, ardından karla karışık yağmur şeklinde görülmesi öngörülüyor. İzmir’de ise hafta sonu boyunca yağış beklenmiyor.
Yarın (16 Ocak) hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi
Bursa: 4°C / 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmur ve sağanak
Çanakkale: 7°C / 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul: 7°C / 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak
Kırklareli: 2°C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
Ege Bölgesi
Afyonkarahisar: -1°C / 8°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Denizli: 3°C / 13°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir: 6°C / 16°C – Parçalı ve az bulutlu
Muğla: 1°C / 12°C – Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz Bölgesi
Adana: 3°C / 14°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 8°C / 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 1°C / 12°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta: 2°C / 11°C – Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
Ankara: 1°C / 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzey çevreleri hafif kar yağışlı
Eskişehir: 0°C / 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzey çevreleri hafif kar yağışlı
Kayseri: -6°C / 5°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Konya: -2°C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
Batı Karadeniz
Bolu: 2°C / 4°C – Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur, yüksekleri kar
Düzce: 3°C / 7°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Sinop: 4°C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Zonguldak: 5°C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Orta ve Doğu Karadeniz
Amasya: 3°C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur
Rize: 2°C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Samsun: 5°C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Trabzon: 5°C / 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Doğu Anadolu Bölgesi
Erzurum: -16°C / -2°C – Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
Kars: -16°C / -4°C – Parçalı ve çok bulutlu
Malatya: -4°C / 4°C – Parçalı ve çok bulutlu
Van: -10°C / -1°C – Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Batman: -4°C / 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
Diyarbakır: -5°C / 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep: -1°C / 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
Mardin: -3°C / 6°C – Parçalı ve çok bulutlu