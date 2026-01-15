Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Hafta sonu hava durumu: Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağacak mı? Meteoroloji'den güncel tahminler

Hafta sonu hava durumu: Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağacak mı? Meteoroloji'den güncel tahminler

23:1515/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava, hafta sonu da birçok bölgede kendini hissettirecek. Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç kesimlerde yağış beklenirken, İstanbul’da yağmurun yerini zamanla karla karışık yağış alması öngörülüyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, hafta sonuna girilirken birçok bölgede yağışla birlikte etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminlerine göre özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu hattında hava koşulları dikkatle takip ediliyor. Hafta sonunda sıcaklıkların yeniden düşmesiyle birlikte kış şartları birçok şehirde hissedilecek.

Yağışlı hava kuzey ve iç kesimlerde etkili olacak

Tahminlere göre yarın itibarıyla Türkiye’nin kuzey kuşağında yağışlar görülecek. Marmara ve Karadeniz bölgeleriyle birlikte İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde hava yağışlı geçecek. Kıyı şeridinde yağmur öne çıkarken, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Sıcaklıklar yeniden düşüyor

Kısa süreli bir ısınmanın ardından hafta sonu itibarıyla sıcaklıkların yeniden düşeceği ifade ediliyor. Önümüzdeki yaklaşık bir haftalık süreçte ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Bu durum özellikle iç ve doğu bölgelerde kış koşullarını daha belirgin hale getirecek.

Bölgelere göre yağış beklentisi

Cumartesi ve pazar günleri yağışların ağırlıklı olarak kuzey ve doğu kesimlerde görülmesi öngörülüyor. Marmara Bölgesi, Karadeniz genelinde ve İç Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yağış beklenirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da da yağışlı hava etkili olacak. Cumartesi günü Doğu Akdeniz’de, özellikle Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağışların öne çıkması bekleniyor.

Üç büyükşehirde hafta sonu havası

Başkent Ankara’da hafta sonu hava genellikle parçalı ve çok bulutlu olacak. Kentin kuzey kesimlerinde yer yer kar yağışı ihtimali bulunuyor. İstanbul’da ise üç gün boyunca aralıklarla yağış bekleniyor; yağışların önce yağmur, ardından karla karışık yağmur şeklinde görülmesi öngörülüyor. İzmir’de ise hafta sonu boyunca yağış beklenmiyor.


Yarın (16 Ocak) hava nasıl olacak?


Marmara Bölgesi


Bursa: 4°C / 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmur ve sağanak


Çanakkale: 7°C / 14°C – Parçalı ve çok bulutlu


İstanbul: 7°C / 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak


Kırklareli: 2°C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu


Ege Bölgesi


Afyonkarahisar: -1°C / 8°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu


Denizli: 3°C / 13°C – Parçalı ve az bulutlu


İzmir: 6°C / 16°C – Parçalı ve az bulutlu


Muğla: 1°C / 12°C – Parçalı ve az bulutlu


Akdeniz Bölgesi


Adana: 3°C / 14°C – Parçalı ve az bulutlu


Antalya: 8°C / 17°C – Parçalı ve az bulutlu


Hatay: 1°C / 12°C – Parçalı ve az bulutlu


Isparta: 2°C / 11°C – Parçalı ve az bulutlu


İç Anadolu Bölgesi


Ankara: 1°C / 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzey çevreleri hafif kar yağışlı


Eskişehir: 0°C / 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzey çevreleri hafif kar yağışlı


Kayseri: -6°C / 5°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı


Konya: -2°C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu


Batı Karadeniz


Bolu: 2°C / 4°C – Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur, yüksekleri kar


Düzce: 3°C / 7°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak


Sinop: 4°C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak


Zonguldak: 5°C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak


Orta ve Doğu Karadeniz


Amasya: 3°C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur


Rize: 2°C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak


Samsun: 5°C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak


Trabzon: 5°C / 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak


Doğu Anadolu Bölgesi


Erzurum: -16°C / -2°C – Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı


Kars: -16°C / -4°C – Parçalı ve çok bulutlu


Malatya: -4°C / 4°C – Parçalı ve çok bulutlu


Van: -10°C / -1°C – Parçalı ve çok bulutlu


Güneydoğu Anadolu Bölgesi


Batman: -4°C / 6°C – Parçalı ve çok bulutlu


Diyarbakır: -5°C / 6°C – Parçalı ve çok bulutlu


Gaziantep: -1°C / 10°C – Parçalı ve çok bulutlu


Mardin: -3°C / 6°C – Parçalı ve çok bulutlu

#hava durumu
#meteoroloji
#hafta sonu
#kar yağışı
#i̇stanbul
#meteoroloji genel müdürlüğü
#yağışlı hava
#karla karışık yağmur
#hava tahmini
#Hafta sonu hava durumu
#Yarın hava nasıl
#İstanbul'da kar yağacak mı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ sınav başvurularında son gün ne zaman? 2026 MSÜ sınav ve başvuru takvimi