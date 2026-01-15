Hafta sonu hava durumu: Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağacak mı? Meteoroloji'den güncel tahminler





Yarın (16 Ocak) hava nasıl olacak?





Marmara Bölgesi





Bursa: 4°C / 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmur ve sağanak





Çanakkale: 7°C / 14°C – Parçalı ve çok bulutlu





İstanbul: 7°C / 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak





Kırklareli: 2°C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu





Ege Bölgesi





Afyonkarahisar: -1°C / 8°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu





Denizli: 3°C / 13°C – Parçalı ve az bulutlu





İzmir: 6°C / 16°C – Parçalı ve az bulutlu





Muğla: 1°C / 12°C – Parçalı ve az bulutlu





Akdeniz Bölgesi





Adana: 3°C / 14°C – Parçalı ve az bulutlu





Antalya: 8°C / 17°C – Parçalı ve az bulutlu





Hatay: 1°C / 12°C – Parçalı ve az bulutlu





Isparta: 2°C / 11°C – Parçalı ve az bulutlu





İç Anadolu Bölgesi





Ankara: 1°C / 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzey çevreleri hafif kar yağışlı





Eskişehir: 0°C / 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzey çevreleri hafif kar yağışlı





Kayseri: -6°C / 5°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı





Konya: -2°C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu





Batı Karadeniz





Bolu: 2°C / 4°C – Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur, yüksekleri kar





Düzce: 3°C / 7°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak





Sinop: 4°C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak





Zonguldak: 5°C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak





Orta ve Doğu Karadeniz





Amasya: 3°C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur





Rize: 2°C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak





Samsun: 5°C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak





Trabzon: 5°C / 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak





Doğu Anadolu Bölgesi





Erzurum: -16°C / -2°C – Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı





Kars: -16°C / -4°C – Parçalı ve çok bulutlu





Malatya: -4°C / 4°C – Parçalı ve çok bulutlu





Van: -10°C / -1°C – Parçalı ve çok bulutlu





Güneydoğu Anadolu Bölgesi





Batman: -4°C / 6°C – Parçalı ve çok bulutlu





Diyarbakır: -5°C / 6°C – Parçalı ve çok bulutlu





Gaziantep: -1°C / 10°C – Parçalı ve çok bulutlu





Mardin: -3°C / 6°C – Parçalı ve çok bulutlu