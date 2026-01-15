Netanyahu panikledi ABD'nin İran'a operasyonunu ertelemesini istedi: Bizi vururlar hazır değiliz

İran’da 28 Aralık 2025’te ekonomik kriz ve yerel para biriminin değer kaybı nedeniyle başlayan protestolar, Tahran Büyük Çarşı’dan ülke geneline yayıldı.

HRANA’ya göre gösterilerde, aralarında 147 emniyet görevlisinin de bulunduğu toplam 2 bin 550 kişi hayatını kaybetti; İran makamları ise can kayıplarına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Artan şiddet ve polis müdahaleleri sonrası 9 Ocak’ta ülke genelinde internet kesildi.

ABD Başkanı Donald Trump önce İranlı göstericilere protestolara devam çağrısı yaparak görüşmeleri iptal ettiğini açıkladı, ardından daha temkinli bir tutum sergileyerek İran’da infazların durdurulduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi.

Netanyahu’nun Trump’a İran uyarısı: ABD neden geri adım attı?

Amerikan The New York Times gazetesi, Trump'ın olası operasyonunu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve birkaç Arap ülkesi liderinin ricasıyla iptal ettirdiğini iddia etti.

"İsrail ve Arap Ülkeleri, Trump’tan İran’a Saldırmaktan Kaçınmasını İstedi" başlıklı haber.

"Bizi vururlar hazır değiliz"

Habere göre; Netanyahu, İsrail’in İran’ın verebileceği olası karşılığa henüz tam olarak hazır olmadığından endişe ediyordu.

Bu gelişme, ABD’nin İran’a yönelik sert bir askeri adım atmaktan neden kaçındığına dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Bazı yorumculara göre; Vaşington'un geri durmasının arkasında yalnızca İsrail’in güvenlik kaygıları değil, aynı zamanda küresel petrol piyasalarına olası etkiler, diplomatik müzakereler ya da kapalı kapılar ardında yürütülen bir anlaşma ihtimali de bulunuyor.

Uzmanlar, kararın birden fazla stratejik ve ekonomik faktörün birleşimi sonucu alınmış olabileceğine dikkat çekiyor.







