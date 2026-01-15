Yeni Şafak
Trump'a kötü haber: Amerikalıların yüzde 75'i Grönland'ı kontrol altına almaya çalışmasına karşı çıkıyor

Trump'a kötü haber: Amerikalıların yüzde 75'i Grönland'ı kontrol altına almaya çalışmasına karşı çıkıyor

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Grönland'ı alması halinde NATO'nun daha güçlü ve etkili olacağını öne sürmüştü.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Grönland'ı alması halinde NATO'nun daha güçlü ve etkili olacağını öne sürmüştü.

ABD'de yapılan bir anket, halkın yüzde 75'inin, ABD'nin Grönland'ı kontrol altına almaya çalışmasına karşı çıktığını gösterdi.

CNN'in bağımsız araştırma şirketi SSRS tarafından 1209 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, ABD'nin Grönland'ı kontrol altına almaya çalışmasını destekleyip desteklemeyecekleri soruldu. Katılımcıların yüzde 75'inin söz konusu duruma karşı çıktığını gösteren ankette, yüzde 25'lik kısmın ise buna destek verdiği görüldü.

Ankete göre, desteklemeyenlerin oranı Demokratlarda yüzde 94 olurken, Cumhuriyetçilerde ise yüzde 50 olarak kayda geçti.

ABD'nin Venezuela'da askeri aksiyon alması sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 52'si bunu desteklemediğini söylerken, yüzde 48'i ise desteklediğini belirtti.

TRUMP: GRÖNLAND'I ALMAZSAK RUSYA VEYA ÇİN ALACAK

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Grönland'ı alması halinde NATO'nun daha güçlü ve etkili olacağını öne sürmüştü.

Trump, daha önce de Grönland ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.



