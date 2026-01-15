Yeni Şafak
Trump: Grönland'ın korunması konusunda Danimarka'ya güvenmiyorum

09:2215/01/2026, Perşembe
DHA
Trump, Grönland'ın kendileri için ‘ulusal güvenlik’ meselesi olduğunu kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın korunması konusunda Danimarka'ya güvenmediğini belirterek, "Eğer biz Grönland'a girmezsek Rusya ve Çin girer. Danimarka'nın bu konuda yapabileceği tek bir şey yok ancak biz her şeyi yapabiliriz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde, Grönland konusunda açıklamada bulundu.
Trump, Grönland'ın kendileri için ‘ulusal güvenlik’ meselesi olduğunu kaydederek, süreci hep beraber takip edip izleyeceklerini bildirdi.
Rusya ile Çin'in Grönland konusunda ciddi girişimlerde bulunduğunu söyleyen
Trump, "Eğer biz Grönland'a girmezsek Rusya ve Çin girer. Danimarka'nın bu konuda yapabileceği tek bir şey yok ancak biz her şeyi yapabiliriz" ifadelerini kullandı.



