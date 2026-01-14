Yeni Şafak
Trump’ın sözleri büyük tepki çekti: Yetkim anayasa ile değil kendi ahlakımla sınırlı

14:0514/01/2026, Çarşamba
G: 14/01/2026, Çarşamba
AA
ADB Başkanı Trump'ın yetki açıklamaları, ABD’de ve uluslararası kamuoyunda tartışma konusu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, yetkilerinin anayasa ya da mahkemelerle değil, kendi ahlak anlayışıyla sınırlandığını söyledi. Trump’ın “Beni durduracak tek şey ahlakım” sözleri, ABD’de ve uluslararası kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, CBS News'e verdiği son röportajı kamuoyunda dikkat çekti.

Trump, daha önce
"kendisini durdurabilecek tek şeyin kendi ahlakı olduğu, uluslararası hukuk olmadığı"
yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine,
"Yetkim anayasa ya da mahkemelerle değil, kendi ahlakımla sınırlı. Ben ahlaklı bir insanım. Ölüm görmekten hoşlanmam. İnsanlarımızın zarar görmesini istemem. Karşı taraftakilerin zarar görmesini de istemem"
ifadelerini kullandı.

"Yetkim anayasa ile sınırlı değil"

ABD'nin Venezuela’da gerçekleştirdiği askeri operasyonda "karşı tarafta" insanların öldürülmesinden hoşnut olmadığını dile getiren Trump,
"Bu benim ahlakımla sınırlı ve benim ahlak anlayışım çok yüksek. Dolayısıyla bu şekilde sınırlandırılmış durumda"
dedi.
Yetkisinin anayasa ya da mahkemelerle sınırlı olup olmadığı yönündeki soruya Trump,
"Asla mahkemelere gelmeyeceğiz. Anayasa'ya da başvurmayacağız. Çünkü ben ülkemiz için neyin iyi olduğunu görmek istiyorum ve mahkemeler de bunu görmek ister"
yanıtını verdi.


