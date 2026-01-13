ABD provokasyonu sürdürüyor: Trump 'protestoya devam edin, büyük bedel ödeyecekler' diyerek Tahran'a tehditler savurdu

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da gerçekleşen protestolara destek mesajı paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'da gerçekleşen protestolara destek mesajı paylaştı. Trump, yaptığı paylaşımda "İranlılar protestoya devam edin. Kurumlarınızı ele geçirin. Yardım yolda" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump,
protestolara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, İranlı protestoculara destek mesajı verdi.
“PROTESTOYA DEVAM EDİN” ÇAĞRISI
Trump paylaşımında, İran’daki gösterilere değinerek şu ifadeleri kullandı:
İranlı vatanseverler, protestoya devam edin. Kurumlarınızı ele geçirin. Katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin. Bunun bedelini ağır ödeyecekler.
“TÜM GÖRÜŞMELERİ İPTAL ETTİM”
ABD Başkanı Trump, İran’daki protestocuların öldürülmesine dikkat çekerek, bu durum sona erene kadar
yetkililerle temas kurulmayacağını açıkladı.
Trump, açıklamasında şu sözlere yer verdi:
Protestocuların anlamsızca öldürülmesi durana kadar İranlı yetkililerle yapılacak tüm görüşmeleri iptal ettim. Yardım yolda.
