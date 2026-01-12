Trump yönetimi ilk yılında 100 binden fazla vizeyi iptal etti

Açıklamada, yaklaşık 8 bin öğrenci ve 2 bin 500 uzman işçinin de yasal statülerini kaybedenler arasında olduğu, vizelerini kaybeden öğrenci ve işçilerin çoğunun suça karıştığı ve kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya kaldığı detaylarına yer verildi.