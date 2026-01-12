Trump bu seferde kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" olarak nitelendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından Wikipedia'dan alınmış gibi gösterdiği görsel paylaştı. Görseldeki Trump fotoğrafının altında "Venezuela'nın Başkan Vekili" ifadesi dikkati çekti. "2026 Ocak itibarıyla görevde" ifadesinin bulunduğu görselde başkan yardımcısı da JD Vance olarak yer aldı.