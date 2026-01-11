İran protestoları sürerken ABD-İsrail hattında kritik görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İsrail Başbakanı Netanyahu Cumartesi günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kaynaklar, iki ülke arasında yapılan bu görüşmeyi rutin bir durum değerlendirmesi olarak nitelendirse de, görüşmenin zamanlaması ve ele alınan konular dikkat çekti.





GÜNDEMDEKİ EN SICAK BAŞLIK İRAN'DI

Haberde, Rubio ve Netanyahu'nun gündemindeki en sıcak başlığın İran'da devam eden protestolar olduğu belirtildi. İran'da 28 Aralık'tan bu yana yüksek enflasyon nedeniyle başlayan ve hızla hükümet karşıtı siyasi bir nitelik kazanan gösteriler ülke geneline yayılmış durumda. Protestocular dini yönetimin sona ermesini talep ederken, İranlı yetkililer huzursuzluğun kışkırtılmasında ABD ve İsrail'i suçluyor.





GAZZE'DE ATEŞKESİN İKİNCİ AŞAMASI KONUŞULDU

Görüşmenin bir diğer önemli gündem maddesini ise Gazze oluşturdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının ikinci aşamasının henüz hayata geçirilemediği vurgulandı. Hem İsrail hem de Hamas'ın, ateşkesin bir sonraki aşaması için öngörülen zorlu adımlar konusunda uzlaşmaktan uzak olduğu ve tarafların birbirlerini ihlallerle suçladığı ifade edildi.





SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER

Liderlerin ayrıca Suriye'deki gelişmeleri de ele aldığı bildirildi. ABD ordusu, 13 Aralık 2025 tarihinde Suriye'nin Palmira kentinde iki ABD askeri ve bir sivilin ölümüyle sonuçlanan DEAŞ saldırısına misilleme olarak, yakın zamanda örgüte ait hedeflere geniş çaplı hava saldırıları düzenlemişti. Suriye yönetimi, 2024 yılında Beşar Esad'ı deviren eski muhalifler tarafından yönetiliyor ve hükümet koalisyonunda IŞİD ile çatışan eski El Kaide bağlantılı grupların üyeleri de yer alıyor.







