İncirlik Hava Üssü'nün canlı yayınlanmasına soruşturma açıldı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, ANKA Haber Ajansı tarafından İncirlik Hava Üssü'ne ilişkin görüntülerin canlı yayınlanmasına yönelik resen soruşturma başlattı.
Üssün güvenliğine ilişkin hassasiyetler kapsamında yayın içeriği incelemeye alındı.
