İncirlik Hava Üssü'nün canlı yayınlanmasına soruşturma açıldı

İncirlik Hava Üssü'nün canlı yayınlanmasına soruşturma açıldı

14:3728/02/2026, Cumartesi
G: 28/02/2026, Cumartesi
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü'nün ANKA Haber Ajansı tarafından canlı yayınlanmasına yönelik resen soruşturma başlatıldığını açıkladı
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü'nün ANKA Haber Ajansı tarafından canlı yayınlanmasına yönelik resen soruşturma başlatıldığını açıkladı

ncirlik Hava Üssü’ne ilişkin görüntülerin ANKA Haber Ajansı tarafından canlı yayınlanmasına yönelik resen soruşturma başlatıldı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, ANKA Haber Ajansı tarafından İncirlik Hava Üssü'ne ilişkin görüntülerin canlı yayınlanmasına yönelik resen soruşturma başlattı.

Üssün güvenliğine ilişkin hassasiyetler kapsamında yayın içeriği incelemeye alındı.



