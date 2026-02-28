İslam Memiş "Dünya ekonomisi çöker" dedi altın vuruşu işaret etti! Savaş başladı, gözler şimdi pazartesi gününde

Orta Doğu'da çalan savaş çanları, küresel ekonominin fay hatlarını bir kez daha tetikledi. İsrail'in önleyici operasyonuna İran'ın füzelerle verdiği sert karşılık, gözleri pazartesi günü açılacak piyasalara ve rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarına çevirdi. Yatırımcıların "Kriz daha ne kadar derinleşecek?" endişesiyle beklediği bu tarihi kırılma noktasında, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten ezber bozacak nitelikte bir uyarı geldi.
Orta Doğu'da sular bir kez daha ısınıyor. İsrail'in ABD destekli önleyici saldırısına İran'ın füzelerle karşılık vermesi, küresel piyasalarda alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Gram altının 7 bin 435 TL'ye, ons altının ise 5 bin 264 dolara ulaştığı bu kritik eşikte gözler pazartesi açılışına çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların merakla beklediği tabloyu değerlendirerek çarpıcı öngörülerde bulundu.
"Savaş en fazla 5 gün sürecek, Pazartesi şok beklenmiyor"
Piyasalardaki gergin bekleyişi Mynet'e değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, pazartesi açılışında dünya piyasalarının halihazırda beklediği bir senaryonun fiyatlanacağını ve büyük bir şok tablosu öngörmediğini belirtti. Bu sıcak çatışmanın en fazla beş gün süreceğini tahmin eden Memiş, ons altın cephesinde 5 bin 400 - 5 bin 500 dolar bandının test edilmesinin sürpriz olmayacağının altını çizdi.
Sürecin gram altın yatırımcıları için ne anlama geldiğini ise şu sözlerle ifade etti:
“Gram altın tarafında 8 bin 50 ile 8 bin 100 TL gibi direnç seviyeleri var, yakından takip edeceğiz. 2025 Kasım’da 2026’da neler olacağını söylemiştim. 2026 manipülasyon yılı, bu şekilde devam edecek bu yıl. Her ay farklı bir hikâye göreceğiz”
Ev ve araba alacaklar dikkat: "Yükselişler satış fırsatı"
Yılın ilk çeyreğinde jeopolitik krizlerin ön planda olacağını, ilerleyen dönemlerde ise odak noktasının ABD Merkez Bankası (Fed) kararları ve dış siyasete kayacağını belirten Memiş, yılın ikinci yarısı ve 2027 için küresel piyasalar adına olumlu bir tablo çizdi.
Uzman isim, mevcut yükselişlerin yatırımcılar için ne anlama geldiğini kendi cümleleriyle şöyle özetledi:
“Savaş gerginliği, jeopolitik riskler falan derken altın ve gümüş tarafında bu yükselişler hepsi satış için bir fırsat. Altın tarafında 6 bin dolar direnci var, bu seviyeyi görünce yavaş yavaş çıkılması gerekir. Ev veya araba alacaklar, nakde ihtiyacı olanlar bunu fırsat bilsin”
Beklenen 'altın vuruş' geliyor
Yatırımcıları daha önce de uyardığını hatırlatan İslam Memiş, piyasalardaki asıl sert hareketin henüz yaşanmadığını vurguladı. Uzmanın "altın vuruş" olarak adlandırdığı ve piyasaları sarsacak satış dalgasına ilişkin açıklamaları şu şekilde:
“2 bin dolarlık bir satış bekliyorum. Stratejim, yılın ilk yarısında yükseliş ikinci yarısında ise düşüş. Ocak ayında yatırımcıları uyarmıştım, ‘Bu satışları sürpriz olarak görmeyin, daha önümüzde altın vuruş var’ demiştim. Altın vuruşta 6 bin dolar seviyesinden olacak. Manipülasyon yılı olduğu için zamanı kestiremiyoruz maalesef”
Hürmüz Boğazı kapatılırsa ne olur?
Krizin derinleşmesi durumunda sıkça telaffuz edilen "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimali" piyasaların en büyük kabuslarından biri. Memiş, bu senaryonun gerçekleşme ihtimalini zayıf bulduğunu, aksi bir durumda ise tablonun çok ağır olacağını şu net ifadelerle anlattı:
“Bu ihtimal her zaman konuşuluyor ama böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olursa dünya ekonomisi çöker. Çok ciddi bir süreç olur. Gerçek anlamda, farklı bir hikâye konuşuruz. Orta Doğu’daki bütün ülkelerin ticaretinin etkilendiği bir süreç konuşuruz. İran böyle bir şey yaparsa diğer ülkelerden tepki alır ve yalnızlaşır"