İslam Memiş "Dünya ekonomisi çöker" dedi altın vuruşu işaret etti! Savaş başladı, gözler şimdi pazartesi gününde

Beklenen 'altın vuruş' geliyor





Yatırımcıları daha önce de uyardığını hatırlatan İslam Memiş, piyasalardaki asıl sert hareketin henüz yaşanmadığını vurguladı. Uzmanın "altın vuruş" olarak adlandırdığı ve piyasaları sarsacak satış dalgasına ilişkin açıklamaları şu şekilde:

“2 bin dolarlık bir satış bekliyorum. Stratejim, yılın ilk yarısında yükseliş ikinci yarısında ise düşüş. Ocak ayında yatırımcıları uyarmıştım, ‘Bu satışları sürpriz olarak görmeyin, daha önümüzde altın vuruş var’ demiştim. Altın vuruşta 6 bin dolar seviyesinden olacak. Manipülasyon yılı olduğu için zamanı kestiremiyoruz maalesef”