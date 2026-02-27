Yeni Şafak
Trump 'Süreçten memnun değilim' deyip duyurdu: İran nükleer silaha sahip olamaz

Trump 'Süreçten memnun değilim' deyip duyurdu: İran nükleer silaha sahip olamaz

20:4127/02/2026, Cuma
G: 27/02/2026, Cuma
ABD Başkanı Donald Trumo, İran'ın herhangi bir nükleer silaha sahip olamayacağını belirtip, "İran ile bir anlaşma yapmak istiyorum. Mutlu değilim ancak cuma günü daha fazla görüşme yapılması bekleniyor" dedi. İran'a saldırmak istemediğini söyleyen Trump, "Operasyon istemiyorum ama bazen yapmanız gerekir" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, Corpus Christi, Teksas’a hareketi öncesinde Washington, DC’de bulunan Beyaz Saray’da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trump, İran’la yürütülen müzakere sürecine ilişkin, "İyi niyetle müzakere ederlerse harika olur. Ancak henüz bu noktaya ulaşamıyorlar" dedi.

Gözünü Küba'ya dikti

"Küba hükümeti bizimle temas halinde, biliyorsunuz çok zor durumdalar ve paraları yok." diyen Trump, "Belki de Küba’yı dostane bir şekilde ele geçirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Donald Trump
#ABD
#İran
