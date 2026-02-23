Yeni Şafak
Trump küresel gümrük tarifesini yükseltti

09:3823/02/2026, Pazartesi
DHA
ABD Başkanı Trump, küresel tarifeleri yüzde 15'e yükseltti

Donald Trump, ABD’nin diğer ülkelerden ithal edilen ürünlere uyguladığı yüzde 10’luk küresel gümrük tarifesinin yüzde 15’e yükseltti.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Yüksek Mahkemesi’nin tarifelerle ilgili açıkladığı karara tepki gösterdi. Trump, kararı ‘aylarca süren bir düşünme sürecinin ardından açıklanan gülünç, kötü yazılmış ve olağanüstü derecede Amerikan karşıtı’ olarak değerlendirdi.

Trump, kararın kapsamlı, detaylı ve eksiksiz incelemesine dayanarak dünya genelinde ülkelere uygulanacak yüzde 10'luk gümrük vergisi oranını derhal geçerli olmak üzere yüzde 15 seviyesine çıkaracağını kaydetti. Yönetiminin gelecek birkaç ay içinde yasal olarak izin verilen tarifeleri belirleyeceğini ve açıklayacağını aktaran Trump, ‘olağanüstü başarılı’ olarak tanımladığı ‘Amerika'yı yeniden büyük yapma’ sürecini devam ettireceklerini belirtti.





