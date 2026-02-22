Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İETT otobüsünde 'Ben savcıyım, polis emrimde' diyerek tehditler savuran kadın tutuklandı

İETT otobüsünde 'Ben savcıyım, polis emrimde' diyerek tehditler savuran kadın tutuklandı

16:2222/02/2026, Pazar
G: 22/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
İstanbul'da bir otobüse köpeğini bindirmemesi konusunda uyarı alan kadının etrafa 'Ben Savcıyım' diyerek tehdit yaydırdığı görüntüler gündem olmuştu.
İstanbul'da bir otobüse köpeğini bindirmemesi konusunda uyarı alan kadının etrafa 'Ben Savcıyım' diyerek tehdit yaydırdığı görüntüler gündem olmuştu.

İstanbul’da köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında kendisini savcı olarak tanıttığı ve bir yolcuya 'Seni öldüreceğim' diyerek tehditler savurduğu iddia edilen kadın hakkında yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu öne sürerek, yolculardan birine "Seni öldüreceğim", "Yobaz", "Bir daha Türkiye'de barın bakalım" şeklinde sözler sarf eden bir kadının videosunun sosyal medyada yayınlanması üzerine dün harekete geçti.

TUTUKLANDI

İstanbul'da köpeğiyle bindiği İETT otobüsünde yolcularla tartışan, "Savcıyım, polis benim emrim altında" diyerek yolcuları tehdit eden şahıs hakkında "tehdit" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı. Kimliği tespit edildikten sonra dün gözaltına alınan kadın bugün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Kadın hakkında "tehdit", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatan Başsavcılık, tarafların kimlik bilgilerinin tespit edilmesi için emniyete talimat verdi. Kimliği belirlenip gözaltına alınan Y.S.'nin Adalet Meslek Yüksekokulundan terk, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü'nde de aktif öğrenci olduğu belirlendi.

Şüpheli Y.S.'nin 18 yaşından küçük olduğu dönemde "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçuna karıştığı, ayrıca "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından da kaydı olduğu tespit edildi.



#son dakika
#İETT
#İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 23-27 KURA TAKVİMİ: Bu haftaki TOKİ kurası hangi ilde çekilecek?