İETT otobüsünde 'Ben savcıyım, polis emrimde' diyerek tehditler savuran kadın tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu öne sürerek, yolculardan birine "Seni öldüreceğim", "Yobaz", "Bir daha Türkiye'de barın bakalım" şeklinde sözler sarf eden bir kadının videosunun sosyal medyada yayınlanması üzerine dün harekete geçti.

TUTUKLANDI

İstanbul'da köpeğiyle bindiği İETT otobüsünde yolcularla tartışan, "Savcıyım, polis benim emrim altında" diyerek yolcuları tehdit eden şahıs hakkında "tehdit" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı. Kimliği tespit edildikten sonra dün gözaltına alınan kadın bugün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Kadın hakkında "tehdit", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatan Başsavcılık, tarafların kimlik bilgilerinin tespit edilmesi için emniyete talimat verdi. Kimliği belirlenip gözaltına alınan Y.S.'nin Adalet Meslek Yüksekokulundan terk, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü'nde de aktif öğrenci olduğu belirlendi.

Şüpheli Y.S.'nin 18 yaşından küçük olduğu dönemde "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçuna karıştığı, ayrıca "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından da kaydı olduğu tespit edildi.



