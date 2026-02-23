KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak kaydedip resmi internet sitesi üzerinden yayımlıyor. Güncel deprem listesinde depremin tarihi, saati, merkez üssü, enlem-boylam bilgisi, derinliği ve büyüklüğü (ML) detaylı şekilde yer alıyor.

Türkiye aktif fay hatları üzerinde bulunduğu için gün içerisinde farklı bölgelerde küçük ve orta şiddette çok sayıda deprem kaydedilebiliyor. Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar Kandilli son depremler ekranında anlık olarak güncelleniyor.























































