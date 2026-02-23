Türkiye'nin farklı noktalarında zaman zaman sarsıntılar yaşanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan 23 Şubat 2026 Pazartesi tarihli verilere göre; Akdeniz, Ege ve Doğu Anadolu bölgeleri güne hareketli başladı. İşte bugün meydana gelen depremlerin büyüklükleri ve merkez üsleri...
Bugün Deprem mi Oldu? (23 Şubat 2026)
Resmi kaynaklardan alınan son verilere göre, bugün büyük ölçekli bir yıkım olmasa da yerel çapta hissedilen çok sayıda mikro sarsıntı kaydedildi. Özellikle Antalya (Kaş) açıkları ve Ağrı (Eleşkirt) bölgeleri sabahın ilk saatlerinde hareketliliğin yoğun olduğu noktalar olarak öne çıktı.
Bugün sabaha karşı kaydedilen ve büyüklüğü 2.0'ın üzerinde olan sarsıntılar şunlardır:
05:20 | 2.7 | Akdeniz (Kaş, Antalya açıkları)
05:11 | 2.4 | Akdeniz (Kaş, Antalya açıkları)
03:44 | 2.4 | Pütürge (Malatya)
02:20 | 2.8 | Eleşkirt (Ağrı)
02:13 | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir)
01:42 | 2.2 | Göksun (Kahramanmaraş)
AFAD 23 Şubat 2026 Güncel Depremler Listesi
Pazartesi günü sabah saatleri itibarıyla kaydedilen öne çıkan sarsıntılar:
2026-02-23 09:26:36 39.18083 28.17389 0.6 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-23 08:36:13 41.00056 30.84806 9.46 ML 1.4 Kocaali (Sakarya)
2026-02-23 08:34:15 38.45917 31.89 7.02 ML 1.6 Ilgın (Konya)
2026-02-23 08:20:17 37.85361 29.4675 7.0 ML 1.8 Baklan (Denizli)
2026-02-23 08:17:32 39.1425 28.35194 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-23 08:15:43 36.93361 27.62528 7.2 ML 1.7 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.62 km] Bodrum (Muğla)
2026-02-23 08:11:06 38.37028 38.91972 7.13 ML 1.3 Sivrice (Elazığ)
2026-02-23 08:09:46 39.13611 28.33861 6.94 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-23 07:58:48 39.23778 28.15667 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-23 07:55:50 37.89917 26.96667 7.09 ML 2.0 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.67 km] Menderes (İzmir)
2026-02-23 07:42:16 37.72917 36.48889 7.02 ML 2.1 Andırın (Kahramanmaraş)
2026-02-23 07:30:59 38.29472 38.65389 11.24 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2026-02-23 07:25:44 38.28722 38.67194 12.0 ML 1.3 Battalgazi (Malatya)
2026-02-23 07:25:12 38.29417 38.6575 13.12 ML 1.3 Battalgazi (Malatya)
2026-02-23 07:21:15 37.89333 26.97 9.41 ML 3.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.99 km] Menderes (İzmir)
2026-02-23 07:00:15 39.11806 28.35306 9.83 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-23 06:54:16 40.03722 27.90972 13.46 ML 1.6 Manyas (Balıkesir)
2026-02-23 06:49:08 39.23917 28.00028 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-23 06:38:02 37.89583 26.97583 7.0 ML 2.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.46 km] Menderes (İzmir)
2026-02-23 06:37:12 39.15194 28.32694 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-23 06:09:09 38.90583 26.47167 7.01 ML 2.1 Ege Denizi - [27.24 km] Karaburun (İzmir)
2026-02-23 06:00:13 39.08861 40.2975 4.92 ML 1.3 Merkez (Bingöl)
2026-02-23 05:20:30 39.22611 28.17472 4.11 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-23 05:13:08 34.89306 28.90139 7.12 ML 2.7 Akdeniz - [157.98 km] Kaş (Antalya)
2026-02-23 05:11:40 34.91889 29.05639 6.4 ML 2.4 Akdeniz - [151.52 km] Kaş (Antalya)
2026-02-23 04:44:45 38.91167 26.4725 6.96 ML 1.6 Ege Denizi - [27.89 km] Karaburun (İzmir)
2026-02-23 04:33:21 37.94 37.95806 6.87 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya)
2026-02-23 04:27:34 39.2625 28.98806 8.43 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2026-02-23 04:21:40 36.91861 28.02667 7.0 ML 1.9 Marmaris (Muğla)
2026-02-23 04:17:37 39.20306 28.16417 6.71 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak kaydedip resmi internet sitesi üzerinden yayımlıyor. Güncel deprem listesinde depremin tarihi, saati, merkez üssü, enlem-boylam bilgisi, derinliği ve büyüklüğü (ML) detaylı şekilde yer alıyor.
Türkiye aktif fay hatları üzerinde bulunduğu için gün içerisinde farklı bölgelerde küçük ve orta şiddette çok sayıda deprem kaydedilebiliyor. Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar Kandilli son depremler ekranında anlık olarak güncelleniyor.
Deprem Verileri Nereden Takip Edilir?
Türkiye'de anlık deprem verileri AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi tarafından eş zamanlı olarak paylaşılmaktadır. Vatandaşların panik yapmaması ve yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgileri dikkate alması önem arz etmektedir.