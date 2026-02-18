TYP İŞKUR İŞ BAŞVURU EKRANI 2026! 81 ilde okullara temizlik görevlisi başvurusu ne zaman, hangi illerde yapılacak?

Okullarda ikinci dönemin başlamasıyla birlikte TYP okullara temizlik personeli alımı başvuruları yeniden gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülen ve yeni adıyla İUP (İşgücü Uyum Programı) olarak anılan Toplum Yararına Programlar kapsamında, okullarda temizlik, güvenlik ve çevre düzenlemesi alanlarında görevlendirme yapılması planlanıyor. Başvuru sürecinin başlayıp başlamadığı ve şartların neler olduğu ise adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

İŞKUR üzerinden yürütülen TYP personel alımları için gözler 2026 yılı ilan takvimine çevrildi. Türkiye genelinde il ve ilçe bazlı açılan kontenjanlara başvurular, İŞKUR e-Şube sistemi üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar noter huzurunda yapılacak kura çekimi ya da liste yöntemiyle belirlenecek ve hak kazananlar görev yerlerinde işe başlayacak.

İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? İŞKUR TYP okullara temizlik görevlisi alımları için başvurular illere göre gerçekleşecek. Adayların il ve ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüğü duyurusuna göre başvurularını yapması gerekiyor.

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.