TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi canlı izle

17:5617/02/2026, Salı
G: 17/02/2026, Salı
TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi açıklanıyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kırklareli’de inşa edilecek olan 2 bin 255 konutun kurası 18 Şubat Çarşamba günü Atatürk Spor Salonu’nda saat 11:00’de çekilecek. İşte Kırklareli TOKİ kurası çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kırklareli’de inşa edilecek 2 bin 255 konutun hak sahiplerinin belirleneceği Kırklareli TOKİ kura çekimi 18 Şubat Çarşamba günü Atatürk Spor Salonu’nda saat 11:00’de yapılacak. İşte TOKİ Kırklareli kura sonuçları, 500 bin konut Konya TOKİ kazananlar tam isim listesi.

Kırklareli TOKİ kura sonuçları hak sahipliği belirleme kurası sonuçları

Atatürk Spor Salonu’nda kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. Kırklareli TOKİ kura çekilişi resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.


KIRKLARELİ TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

Kırklareli TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri

500 bin sosyal konut projesinde Kırklareli TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.


TOKİ Kırklareli kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

