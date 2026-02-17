TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi açıklanıyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kırklareli’de inşa edilecek olan 2 bin 255 konutun kurası 18 Şubat Çarşamba günü Atatürk Spor Salonu’nda saat 11:00’de çekilecek. İşte Kırklareli TOKİ kurası çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

KIRKLARELİ TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE