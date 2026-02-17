İstanbul’da TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?

İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.