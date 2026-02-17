Yeni Şafak
17/02/2026, Salı
G: 17/02/2026, Salı
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında yarın 11.00'de toplanacak.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacaktır." ifadesine yer verildi.





