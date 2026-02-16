Yeni Şafak
Terörsüz Türkiye raporu bugün tamamlanıyor

Uğur Duyan
04:0016/02/2026, Pazartesi
Terörsüz Türkiye raporunda son viraja girildi.
Ağustostan bu yana çalışmaları süren Terörsüz Türkiye raporunda son viraja girildi. Rapor yazım heyeti, bugün altıncı kez toplanacak. Komisyonun da bu hafta toplanması ve raporun mart ayında Genel Kurul'a sunulması bekleniyor.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Terörsüz Türkiye raporunda son viraja girdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonda temsil edilen siyasi partilerin koordinatör üyeleriyle bugün bir araya gelecek. Ayrıca daha önce 5 kez toplanan rapor yazım heyeti de bugün son kez toplanacak. Rapora son şekli verilip onay için komisyona sunulacak. Raporun mart ayında da Genel Kurul'a sunulması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre rapor 7 başlıktan oluşacak ve ekleriyle 70 sayfayı bulacak. Taslak raporda süreç kapsamında yapılacak yasal düzenlemeler yer alacak. Komisyonun da bu hafta rapor için tekrar toplanması bekleniyor. Terör örgütünün silah bıraktığının tamamen tespitiyle birlikte yasal adımların eş zamanlı atılabileceği, ancak bu konuda takvim öngörülmediği ifade ediliyor.



