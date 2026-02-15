Tüpraş 2025 bilanço sonrası temettü kararını açıkladı. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., 6 Şubat’ta KAP üzerinden 2025 yılı kar payı dağıtım önerisi hakkında açıklama yaptı. Buna göre Tüpraş, 2025 yılı için iki taksit halinde toplam hisse başına net 14,56 TL nakit kar payı ödemesini genel kurul onayına sunacak. Peki Tüpraş ne kadar temettü dağıtacak? İşte, 2026 TUPRS temettü ödeme takvimi ve tutarı.
TÜPRAŞ, 2025'e ilişkin açıkladığı bilançonun ardından yatırımcılara temettü müjdesi verdi. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS), 6 Şubat 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yönetim kurulunun 2025 yılı kâr payı dağıtımına ilişkin teklifi hakkında açıklama yaptı. Peki Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman yatacak, hisse başı ne kadar verilecek? İşte, 2026 TUPRS temettü ödeme takvimi ve tutarı.
TÜPRAŞ HİSSE BAŞINA NE KADAR KAR ÖDEMESİ YAPACAK?
TÜPRAŞ, 6 Şubat 2026 tarihinde KAP’a yönetim kurulunun temettü dağıtımına ilişkin teklifini duyurdu. Buna göre Tüpraş, 2025 yılı için iki taksit halinde toplam hisse başına net 14,56 TL nakit kar payı ödemesini Genel Kurul onayına sunacak.
TÜPRAŞ NE KADAR TEMETTÜ DAĞITACAK 2026 ?
TÜPRAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre Tüpraş temettü ödemeleri 2 taksit şeklinde yapılacak.
İlk taksit hisse başına brüt 10,3799282 TL, net 8,8229389 TL olacak.
İkinci taksit hisse başına brüt 6,7469533 TL, net 5,7349103 TL olacak.
TÜPRAŞ 2026 TEMETTÜ NE ZAMAN DAĞITILACAK?
Birinci taksit için teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 16 Mart 2026 tarihi, ikinci taksit için ise 30 Eylül 2026 tarihi olarak belirlendi. Böylece şirket 2026 yılında toplamda brüt 17,1268815 TL, net 14,5578492 TL temettü ödemesi yapacak.
Şirket'ten KAP'a yapılan açıklama şöyle:
Yönetim Kurulu'nun 06 Şubat 2026 tarihli kararı uyarınca, Sermaye Piyasası mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 18. maddesine ve 27 Mart 2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası doğrultusunda; piyasa beklentileri ile Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak, dağıtılması önerilen toplam 33.000.000.000,00 TL'nin iki taksitte ödenmesi; bu kapsamda, 20.000.000.000,00 TL tutarındaki ilk taksit için ödeme tarihinin 16 Mart 2026, 13.000.000.000,00 TL tutarındaki ikinci taksit için ise 30 Eylül 2026 olarak belirlenmesi hususlarının yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.