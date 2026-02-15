Yönetim Kurulu'nun 06 Şubat 2026 tarihli kararı uyarınca, Sermaye Piyasası mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 18. maddesine ve 27 Mart 2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası doğrultusunda; piyasa beklentileri ile Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak, dağıtılması önerilen toplam 33.000.000.000,00 TL'nin iki taksitte ödenmesi; bu kapsamda, 20.000.000.000,00 TL tutarındaki ilk taksit için ödeme tarihinin 16 Mart 2026, 13.000.000.000,00 TL tutarındaki ikinci taksit için ise 30 Eylül 2026 olarak belirlenmesi hususlarının yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.