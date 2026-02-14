İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, güvenlikten göçle mücadeleye, yasa dışı bahis ve suç örgütlerinden Meclis’teki tartışmalara kadar geniş çerçevede net mesajlar verdi. Gazeteci Sinan Burhan’a konuşan Çiftçi, “Bir vatandaş huzur içinde uyumuyorsa biz de uyumayız” dedi. Çiftçi, aile yapısını tehdit eden kumar ve yasa dışı bahis çetelerinin “tepesine çöküleceğini”, suç örgütlerine asla nefes aldırılmayacağını vurguladı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazeteci Sinan Burhan’a yaptığı açıklamalarda güvenlik, asayiş, göç ve suç örgütleriyle mücadele başlıklarında net mesajlar verdi. Burhan’ın sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı açıklamalarda Bakan Çiftçi,
“Bu ülkede bir vatandaşımız huzur içinde uyumuyorsa İçişleri Bakanı da uyumayacak”
ifadeleriyle kararlılık vurgusu yaptı.
“Aileler endişe ediyorsa biz de endişe ederiz”
Çiftçi, çocukların güvenliği ve aile huzurunun devlet için öncelikli olduğunu belirterek,
“Bir anne baba çocuğu sokağa çıkarken endişe ediyorsa Mustafa Çiftçi de endişe edecek”
dedi. Toplumda korku ve güvensizlik oluşturacak hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyeceğini kaydetti.
Kumar ve yasa dışı bahis çetelerine sert mesaj
Yasa dışı bahis ve kumarın aile yapısını tehdit ettiğini vurgulayan Bakan Çiftçi,
“Aile ocaklarını söndüren çetelerin tepesine çökülecek”
ifadelerini kullandı. Suç örgütleri ve organize şebekelere karşı operasyonların aralıksız süreceğini belirten Çiftçi, “Bu yapılara asla nefes aldırılmayacak” dedi.
Şantaj ve mal varlığına yönelik tehdit affedilmeyecek
Vatandaşın mal varlığına yönelik tehdit ve şantaj girişimlerine karşı sıfır tolerans mesajı veren Çiftçi, her türlü suç yapılanmasına karşı devletin tüm imkânlarının seferber edileceğini söyledi.
Kaçak göç ve insan kaçakçılığına karşı yeni adımlar
Düzensiz ve kaçak göçle mücadelede kararlı adımlar atılacağını ifade eden Çiftçi, insan kaçakçılığı yapan şebekelere ve “göç baronlarına” yönelik operasyonların artırılacağını belirtti. Sınır güvenliği ve şehir içi denetimlerin eş zamanlı yürütüleceği kaydedildi.
“Devletin gücü ve merhameti hissedilecek”
Çiftçi, devletin sadece caydırıcı gücüyle değil, güven veren ve merhametli yönüyle de toplumun yanında olacağını dile getirdi. Her türlü haksızlık ve adaletsizliğin üzerine gidileceğini vurguladı.
TBMM vurgusu: “Bu Meclis Kurtuluş Savaşı yapmış bir Meclistir”
Bakan Çiftçi, açıklamalarının sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ilişkin değerlendirmede bulundu. TBMM’nin milletin Meclisi olduğunu ve Kurtuluş Savaşı’nı yönetmiş bir iradeyi temsil ettiğini belirten Çiftçi,
“Mecliste yapılan tavır ve ortaya konulan eylemler, Kurtuluş Savaşı yapmış bir Meclise yakışmamaktadır”
ifadelerini kullandı.
