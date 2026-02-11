Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararıyla Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. Kararla birlikte mevcut İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın görevden affını istediği, yerine Mustafa Çiftçi’nin atandığı bildirildi.

Kabine'ye 'hafız' bakan

Kamuoyunda daha önce “hafız vali” olarak anılan Mustafa Çiftçi, yeni göreviyle birlikte kabinede “hafız bakan” olarak yer aldı. Çiftçi’ye bu unvanın verilmesinin nedeni, Kur’an-ı Kerim’i baştan sona ezbere bilmesi ve bunu çeşitli platformlarda açıkça ifade etmiş olması olarak biliniyor. Çiftçi, valilik görevleri sırasında katıldığı programlar ve ziyaretlerde Kur’an-ı Kerim’e olan hâkimiyetiyle dikkat çekmiş, bu yönü kamuoyunda öne çıkan kişisel özellikleri arasında yer almıştı.

Öte yandan İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çiftçi’nin 2024 yılında Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Hafız Kal Yarışması"nın Türkiye finalinde 15 cüz kategorisinde birinci olduğu öğrenildi.

Uzun yıllardır mülki idarede görev yapan Mustafa Çiftçi, kaymakamlık ve valilik görevlerinin yanı sıra İçişleri Bakanlığı bünyesinde çeşitli idari görevlerde bulundu. Erzurum Valiliği görevi öncesinde Çorum Valisi olarak da görev yapan Çiftçi, Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararıyla İçişleri Bakanlığı görevine getirildi.

Yerlikaya’dan veda mesajı

Görev değişiminin ardından Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamayla İçişleri Bakanlığı görevine veda etti. Yerlikaya, 4 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleriyle göreve başladığını hatırlatarak, bu görevi Mustafa Çiftçi’ye devrettiğini duyurdu.

Açıklamasında yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi tebrik eden Yerlikaya, görevinde başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a görev süresi boyunca verdiği destekler için teşekkür eden Yerlikaya, mesajında ayrıca İçişleri Bakanlığı teşkilatına geniş yer ayırdı.

Yerlikaya, ülkenin huzur ve güvenliği için görev yapan İçişleri Bakanlığı ailesinin tüm mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ettiğini belirterek, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve bakanlık personeline şükranlarını iletti. Açıklamasını “Allah hayırlı uğurlu etsin” ve “Allah’a emanet olun” ifadeleriyle tamamladı.

Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararıyla İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi’nin, önümüzdeki günlerde görevi resmen devralması bekleniyor.

Mustafa Çiftçi kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı görevine atandı. Uzun yıllardır mülki idarede çeşitli görevler üstlenen Çiftçi, son olarak Erzurum Valisi olarak görev yapıyordu.





1970 yılında Konya’nın Çumra ilçesinde doğan Mustafa Çiftçi, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1996 yılında kaymakam adayı olarak mülki idare mesleğine başlayan Çiftçi, Milli Güvenlik Akademisi mezunudur. Kamu yönetimi alanında yüksek lisans yapan Çiftçi; iktisat, ilahiyat, adalet ve uluslararası ilişkiler alanlarında da eğitim aldı. İngilizce ve Arapça bilmektedir.





Meslek hayatı boyunca Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulunan Çiftçi; İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde daire başkanlığı yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde özel kalem müdürlüğü ve başmüşavirlik görevlerinde de bulundu.





Mustafa Çiftçi, daha önce Çorum Valiliği görevini yürüttü. 18 Ağustos 2023 tarihinde Erzurum Valisi olarak atanan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla İçişleri Bakanlığı görevine getirildi.





Evli ve üç çocuk babası olan Mustafa Çiftçi, yeni görevinde Türkiye’nin iç güvenlik, kamu düzeni ve yerel yönetim politikalarından sorumlu olacak.





Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi’ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin.



