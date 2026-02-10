Yeni Şafak
Benzine zam geliyor: 10 Şubat güncel akaryakıt fiyatları

13:0610/02/2026, Salı
G: 10/02/2026, Salı
<p>Akaryakıt fiyatları: Güncel benzin-motorin (mazot) ve LPG fiyatı</p>
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,65 dolardan işlem görüyor. Piyasalardaki hareketlilik devam ederken, benzine zam beklendiği öğrenildi. Benzine 12 Şubat 2026 Perşembe gününden itibaren 1 lira 55 kuruş zam bekleniyor. İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler akaryakıt tabelalarına yansımaya devam ediyor. daki kısıtlı düşüşte, ABD-İran ilişkilerinde olası gerilim ve kritik ekonomik veriler öncesinde temkinli seyir etkili oldu. Brent petrolde yaşanan dalgalanmalar beraberinde benzin zammı da getirdi. Buna göre, benzin fiyatlarına Perşembe gününden itibaren artış yapılacağı bekleniyor. Peki, benzine ne kadar zam gelecek? İşte güncel akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatlarında son durum.


İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatı: 50,87 TL

İstanbul Avrupa Yakası motorin fiyatı: 52,57 TL

İstanbul LPG fiyatı Avrupa Yakası: 28,93 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatı: 50,70 TL

İstanbul Avrupa Yakası motorin fiyatı: 52,45 TL

İstanbul LPG fiyatı Avrupa Yakası: 27,94 TL


Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Ankara'da benzin litre fiyatı: 51,75 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 53,61 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 28,84 TL


İzmir akaryakıt fiyatları

İzmir’de benzin litre fiyatı: 52,05 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı: 53,90 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı: 28,63 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl neye göre hesaplanıyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki fiyatlar ve döviz kuruna göre belirleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Özel akaryakıt şirketlerinin kendi maliyetlerine göre belirlediği fiyatlar, şehirlere ve hatta semtlere göre farklılık gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarına etki eden faktörler

Brent petrol fiyatları: Küresel piyasalardaki arz-talep dengesi, petrol fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri.

Döviz kurları: Petrol ithalatı dövizle yapıldığından, döviz kurundaki değişim fiyatlara doğrudan yansıyor.

Vergiler ve dağıtım maliyetleri: Akaryakıt fiyatlarının önemli bir kısmını vergiler oluşturuyor. Ayrıca dağıtım ve işletme maliyetleri de ekleniyor.

