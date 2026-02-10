Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler akaryakıt tabelalarına yansımaya devam ediyor. daki kısıtlı düşüşte, ABD-İran ilişkilerinde olası gerilim ve kritik ekonomik veriler öncesinde temkinli seyir etkili oldu. Brent petrolde yaşanan dalgalanmalar beraberinde benzin zammı da getirdi. Buna göre, benzin fiyatlarına Perşembe gününden itibaren artış yapılacağı bekleniyor. Peki, benzine ne kadar zam gelecek? İşte güncel akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatlarında son durum.