AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2026 AÖF kayıt yenileme süreci adım adım

Türkiye genelinde yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren AÖF kayıt yenileme 2026 takvimi açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde eğitim alan öğrenciler, bahar dönemi için kayıtlarını yalnızca belirlenen tarihler arasında yenileyebilecek. Süreç, ders seçimi ve ardından yapılacak ödeme adımlarından oluşuyor.