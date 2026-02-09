Yeni Şafak
AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2026 AÖF kayıt yenileme süreci adım adım

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2026 AÖF kayıt yenileme süreci adım adım

20:40 9/02/2026, Pazartesi
AÖF bahar dönemi kayıt yenileme takvimi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için 2026 bahar dönemi kayıt yenileme süreci başladı. Ders seçimi ve ücret ödeme adımlarını tamamlamayan öğrenciler, belirlenen tarihler içinde işlemlerini yapmak zorunda. AÖF kayıt yenileme tarihleri, başvuru adresi ve ödeme sürecine dair ayrıntılar haberimizde.

Türkiye genelinde yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren AÖF kayıt yenileme 2026 takvimi açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde eğitim alan öğrenciler, bahar dönemi için kayıtlarını yalnızca belirlenen tarihler arasında yenileyebilecek. Süreç, ders seçimi ve ardından yapılacak ödeme adımlarından oluşuyor.

AÖF kayıt yenileme tarihleri 2026

Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başladı. Öğrenciler, 13 Şubat 2026 Cuma gününe kadar kayıtlarını yenileyebilecek. Bu tarihler dışında yapılan başvurular geçerli sayılmayacak.

Kayıt yenileme işlemi nereden yapılır

AÖF öğrencileri kayıt yenileme işlemlerini, Anadolu Üniversitesi’nin öğrenci otomasyon sistemi üzerinden gerçekleştirecek. e-Devlet şifresi ya da öğrenci şifresiyle sisteme giriş yapan öğrenciler, “Ders Ekle/Sil” bölümünden bahar dönemi ders seçimlerini tamamlayacak.

AÖF kayıt yenileme ücreti ve ödeme süreci

Ders seçimi sonrası, öğrencilerin ödemesi gereken kayıt yenileme ücreti sistem tarafından otomatik olarak oluşturuluyor. Ödeme bilgileri, kayıt yenileme süresi boyunca öğrenci bilgi sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Ücret yatırıldıktan sonra kayıt yenileme işlemi tamamlanmış sayılıyor.

