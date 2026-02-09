TÜİK'in 2026 yılı başında paylaştığı verilere göre İzmir, 4 milyon 504 bin 185 kişilik nüfusuyla liderlik kürsüsündeki yerini korurken, Türkiye genelindeki nüfus payı yüzde 5,23 olarak gerçekleşti. TÜİK güncel verilerine göre 2026 yılında İzmir'de kaç kişi yaşıyor? İzmir kadın ve erkek nüfus oranı kaç? İzmir'in en kalabalık ilçesi hangisi? İşte detaylar.
Ege'nin başkenti İzmir’de nüfus bir önceki yıla göre yaklaşık 12 bin kişi artış gösterdi; şehirdeki kadın nüfus oranı erkekleri geride bırakarak demografik yapıda belirleyici rol oynamaya devam etti.
İzmir Nüfus Oranı: Türkiye’nin %5,23’ü İzmir’de Yaşıyor
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 31 Aralık 2025 tarihli verilerine göre Türkiye'nin toplam nüfusu 86 milyon 92 bin 168'e yükseldi. Bu toplam içerisinde İzmir, sahip olduğu 4 milyon 504 bin 185 kişi ile Türkiye nüfusunun yüzde 5,23'ünü temsil ediyor. İzmir, bu oranla İstanbul ve Ankara'nın ardından Türkiye'nin en kalabalık üçüncü ili olma unvanını başarıyla sürdürüyor.
Kadın Nüfus Oranı Daha Yüksek
İzmir'in demografik yapısı incelendiğinde, cinsiyet dağılımındaki denge dikkat çekiyor. Son verilere göre İzmir'de:
İzmir Kadın Nüfusu: 2 milyon 276 bin 447 kişi (%50,54)
İzmir Erkek Nüfusu: 2 milyon 227 bin 738 kişi (%49,46) olarak kaydedildi. Bu rakamlar, İzmir'in Türkiye genelindeki kadın nüfus ağırlıklı iller arasındaki yerini pekiştirdiğini gösteriyor.
Kentleşme ve Nüfus Yoğunluğu Artıyor
Türkiye genelinde yıllık nüfus artış hızı binde 5'e yükselirken, İzmir'de de şehir merkezlerindeki yoğunlaşma devam ediyor. Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) verilerine göre İzmir, "yoğun kent" sınıflandırmasında en üst sıralarda yer alan illerden biri oldu. Kilometrekareye düşen kişi sayısı açısından bakıldığında İzmir, Türkiye ortalamasının (112 kişi) çok üzerinde bir yoğunluğa sahip.
Yaşlanan Nüfus Trendi İzmir'de de Hakim
Türkiye genelinde ortanca yaşın 34,4'ten 34,9'a yükselmesiyle birlikte İzmir'in de yaş yapısında değişimler gözleniyor. Özellikle çalışma çağındaki nüfusun (15-64 yaş) İzmir'deki oranı yüksek seyretmeye devam ederken, çocuk yaş grubundaki azalma ve yaşlı nüfustaki sınırlı artış, kentin gelecekteki demografik planlamaları için kritik bir gösterge oluşturuyor.
İzmir'in Devleri: En Kalabalık 5 İlçe
İzmir'de nüfusun en yoğun olduğu ilçeler sıralamasında zirve yine değişmedi. Öğrenci nüfusu ve yoğun yerleşimiyle Buca, pek çok ili geride bırakmaya devam ediyor.
İlçe 2025 Nüfusu Özelliği
Buca 525.402 İzmir'in ve Ege'nin en kalabalık ilçesi.
Karabağlar 475.251 Yoğun konut dokusuyla ikinci sırada.
Bornova 445.162 Sanayi ve üniversite merkezi.
Konak 325.211 Şehrin kalbi; ancak nüfus dışa doğru kayıyor.
Karşıyaka 341.253 Yerleşik nüfus yapısıyla stabil büyüme sergiliyor.
Son TÜİK verileri, İzmir’in merkezinden ziyade çeper ilçelerinin çok daha hızlı büyüdüğünü kanıtlıyor. Özellikle sanayi ve ulaşım aksı üzerinde bulunan ilçeler nüfus rekoru kırıyor:
Torbalı ve Menemen: Bu iki ilçe, İzmir'in yıllık nüfus artış hızının en yüksek olduğu bölgeler. Torbalı, sanayi yatırımlarıyla göç alırken; Menemen, yeni konut projeleriyle kuzey aksının yeni çekim merkezi haline geldi.
Seferihisar ve Urla: Pandemi sonrası başlayan "kentten kaçış" trendi bu ilçelerde kalıcı oldu. Emekli ve üst gelir grubunun tercihiyle bu bölgelerdeki nüfus artış oranı, İzmir il ortalamasının çok üzerine çıktı.