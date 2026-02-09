Son TÜİK verileri, İzmir’in merkezinden ziyade çeper ilçelerinin çok daha hızlı büyüdüğünü kanıtlıyor. Özellikle sanayi ve ulaşım aksı üzerinde bulunan ilçeler nüfus rekoru kırıyor:





Torbalı ve Menemen: Bu iki ilçe, İzmir'in yıllık nüfus artış hızının en yüksek olduğu bölgeler. Torbalı, sanayi yatırımlarıyla göç alırken; Menemen, yeni konut projeleriyle kuzey aksının yeni çekim merkezi haline geldi.





Seferihisar ve Urla: Pandemi sonrası başlayan "kentten kaçış" trendi bu ilçelerde kalıcı oldu. Emekli ve üst gelir grubunun tercihiyle bu bölgelerdeki nüfus artış oranı, İzmir il ortalamasının çok üzerine çıktı.