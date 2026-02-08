TOKİ Tekirdağ 6 bin 865 konut kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Tekirdağ kura sonuçları nasıl öğrenilir? e-Devlet ve TOKİ ekranı

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında Tekirdağ’da yapılacak 6 bin 865 konutun hak sahipleri belli oluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre Tekirdağ TOKİ kura çekimi 13 Şubat 2026 Cuma günü noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura sonuçları TOKİ ve e-Devlet üzerinden ilan edilecek.
Türkiye genelinde yürütülen TOKİ 500 bin sosyal konut projesi, dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapma hedefiyle planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor. Bu kapsamda Tekirdağ TOKİ kura çekimi, 2026 yılı Şubat ayında gerçekleştirilecek en önemli etaplardan biri olarak öne çıkıyor. Kentte inşa edilecek 6 bin 865 sosyal konut için başvuru yapan binlerce kişi, kura gününü yakından takip ediyor.
Tekirdağ TOKİ kura çekimi takvimi belli oldu
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi programa göre, Tekirdağ TOKİ kura çekimi 13 Şubat 2026 Cuma günü yapılacak. Çekiliş, her ilde olduğu gibi noter denetiminde ve şeffaflık esasına göre gerçekleştirilecek. Kura süreciyle birlikte asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek.
Kura sonuçları nasıl ve nereden sorgulanacak?
Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından hak sahipliği listeleri kamuoyuyla paylaşılacak. Başvuru yapan vatandaşlar, sonuçlara TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla erişebilecek. Böylece adaylar, herhangi bir fiziki başvuruya gerek kalmadan durumlarını çevrim içi olarak öğrenebilecek.
TOKİ TEKİRDAĞ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Yüzyılın konut projesinde süreç nasıl ilerliyor?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci 29 Aralık 2025 tarihinde başladı. 8 Şubat 2026 itibarıyla Türkiye genelinde 50 ilde 177 bin 126 konutun hak sahipleri belirlendi. 9–15 Şubat 2026 haftasında ise 7 ilde toplam 25 bin 985 sosyal konut için kura çekimi yapılması planlanıyor.
Tekirdağ konut seferberliğinde öne çıkan iller arasında
Açıklanan takvime göre, 13 Şubat Cuma günü Tekirdağ’da 6 bin 865, Balıkesir’de ise 7 bin 548 konutun hak sahipleri belirlenecek. Bu aşamanın tamamlanmasıyla birlikte kura çekimi yapılan il sayısı 57’ye, hak sahibi belirlenen toplam konut sayısı ise 203 bin 111’e ulaşacak. Tekirdağ’da yapılacak kura ile birlikte binlerce aile için kalıcı konut sürecinde yeni bir aşamaya geçilmiş olacak.
TOKİ kura çekilişleri canlı nereden izlenir?
TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.
TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
TOKİ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Ayrıca e-Devlet sistemine yükleniyor.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebiliyor.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyorlar.
TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)