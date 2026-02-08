TOKİ Tekirdağ 6 bin 865 konut kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Tekirdağ kura sonuçları nasıl öğrenilir? e-Devlet ve TOKİ ekranı

Tekirdağ konut seferberliğinde öne çıkan iller arasında

Açıklanan takvime göre, 13 Şubat Cuma günü Tekirdağ’da 6 bin 865, Balıkesir’de ise 7 bin 548 konutun hak sahipleri belirlenecek. Bu aşamanın tamamlanmasıyla birlikte kura çekimi yapılan il sayısı 57’ye, hak sahibi belirlenen toplam konut sayısı ise 203 bin 111’e ulaşacak. Tekirdağ’da yapılacak kura ile birlikte binlerce aile için kalıcı konut sürecinde yeni bir aşamaya geçilmiş olacak.