Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'nde Yozgat projeleri için 9 Şubat'ta kura çekimi yapılıyor. Yozgat Valiliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek kura çekimi ile kentte inşa edilecek 2 bin 858 sosyal konut için hak sahipleri belirleniyor. İşte Yozgat merkez, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı ve Yerköy TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekilişi hak sahipleri listesi canlı izleme linki.

1 /4 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda TOKİ Yozgat kura çekimi 9 Şubat Pazartesi günü saat 11:00’de Yozgat Valiliği Konferans Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Yozgat Merkez, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı ve Yerköy’de toplam 2 bin 858 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirleniyor.

2 /4 Yozgat TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ Yozgat kura çekiliş sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek? TOKİ Yozgat kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.