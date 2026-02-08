Yeni Şafak
İŞKUR açık iş ilanları: Şubat ayı KPSS'li KPSS'siz kamu personel alımı İŞKUR güncel iş ilanı

8/02/2026, Pazar
G: 8/02/2026, Pazar
İŞKUR açık iş ilanları güncellendi. Türkiye genelinde kamu ve özel sektörde KPSS’li ve KPSS’siz olmak üzere binlerce personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yeni yayımlanan ilanlarda farklı şehirlerde, farklı meslek gruplarına yönelik çok sayıda kontenjan yer alırken; başvuru şartları, aranan nitelikler ve başvuru süreçlerine ilişkin detaylar da netleşti. Adaylar, güncel ilanlara İŞKUR üzerinden erişerek kendilerine uygun pozisyonlar için başvurularını gerçekleştirebilecek. Şubat 2026 itibarıyla İŞKUR üzerinden aktif olarak binlerce ilan yayınlandı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan açık iş ilanları güncellenerek Türkiye genelinde binlerce kişiyi kapsayan yeni kontenjanlar duyuruldu. Farklı illerde kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren çok sayıda kurum ve firmaya KPSS şartlı ve KPSS’siz personel alımı yapılacağı açıklandı. Güncel ilan listesinde temizlik görevlisi, güvenlik personeli, büro personeli başta olmak üzere birçok farklı pozisyon yer alırken, adaylara geniş bir istihdam yelpazesi sunuluyor. İşte güncel İŞKUR iş ilanları.

İŞKUR açık iş ilanları başvuru ekranı için tıklayın

