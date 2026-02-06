Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam oranı netleşti mi? 2026 emekli bayram ikramiyesi son durum





2026 ikramiye tutarı için beklentiler

Mevcut uygulamada emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL olarak ödeniyor. Şubat ayı itibarıyla resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak kulislerde konuşulan senaryolara göre, ikramiyeye yüzde 25 civarında bir artış yapılması ihtimali ağırlık kazanmış durumda.





Bu oran hayata geçirilirse, 2026 bayram ikramiyesi 5 bin TL seviyesine yükselebilir. Bazı değerlendirmelerde 5 bin 500 TL ve 6 bin TL seçenekleri de gündeme geliyor.



