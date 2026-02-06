Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam oranı netleşti mi? 2026 emekli bayram ikramiyesi son durum

2026 yılına girilmesiyle birlikte milyonlarca emekli için bayram ikramiyesi yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Ramazan Bayramı’na haftalar kala, ikramiye tutarının artırılıp artırılmayacağı ve ödemelerin hangi tarihte yapılacağı yakından izleniyor. Hükümetin bütçe çalışmaları sürerken kulislerde farklı rakamlar konuşuluyor. Şubat ayı kritik bir dönemeç olarak öne çıkarken, emekliler “2026 bayram ikramiyesi ne kadar olacak” ve “ikramiyeler ne zaman hesaplara yatacak” sorularına resmi yanıt bekliyor.
2026 emekli bayram ikramiyesi, Şubat ayının başlamasıyla birlikte Türkiye genelinde en çok merak edilen başlıklar arasında yer aldı. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılan ikramiyelerin bu yıl ne kadar olacağı ve ne zaman açıklanacağı soruları gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürüttüğü teknik çalışmalar sürerken, nihai karar için gözler Şubat ayına çevrildi.
Ramazan bayramı ve tahmini ödeme tarihi
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı takvime göre 2026 Ramazan Bayramı arifesi 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Bayram ise 20 Mart Cuma günü başlayacak ve 22 Mart Pazar günü sona erecek.
Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin bayramdan yaklaşık bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Bu kapsamda, 16 Mart Pazartesi tarihi öne çıkan beklenti olarak değerlendiriliyor.
2026 ikramiye tutarı için beklentiler
Mevcut uygulamada emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL olarak ödeniyor. Şubat ayı itibarıyla resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak kulislerde konuşulan senaryolara göre, ikramiyeye yüzde 25 civarında bir artış yapılması ihtimali ağırlık kazanmış durumda.
Bu oran hayata geçirilirse, 2026 bayram ikramiyesi 5 bin TL seviyesine yükselebilir. Bazı değerlendirmelerde 5 bin 500 TL ve 6 bin TL seçenekleri de gündeme geliyor.
Bayram ikramiyelerinde zam süreci
2026 Ocak ayı itibarıyla emeklilere yapılan maaş artışlarının ardından, bayram ikramiyelerinde de güncelleme yapılması beklentisi güçlendi. Bu dönemde en düşük emekli aylığının 20 bin TL seviyesine yükseltilmesi, ikramiye artışı ihtimalini de destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor. Bakanlıkların, ikramiye artışının bütçeye etkisini hesapladığı ve gerekli yasal düzenleme için hazırlık yaptığı ifade ediliyor.
Kimler ikramiye alabilecek?
Birden fazla emekli aylığı alan kişiler için uygulama değişmiyor. Çift maaş alan emekliler yalnızca tek bayram ikramiyesi alabiliyor. Ödeme, en yüksek aylığın bağlandığı dosya üzerinden gerçekleştiriliyor. Bayram ikramiyeleri, geçmiş yıllarda olduğu gibi emeklilerin maaş ödeme günlerine göre kademeli biçimde yatırılıyor.