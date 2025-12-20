TAŞACAK BU DENİZ SAVCI FERİDE KİM?

Genç oyuncu Naz Çağla Irmak, Savcı Feride "Cingöz" Cengiz karakteriyle 11. bölümde izleyicinin karşısına çıktı ve dizideki dengeleri değiştirmeye başladı.

Dağınık görünümüne rağmen güçlü bir zekâya sahip olan Savcı Feride, genç ve sıcakkanlı tavırları yüzünden başlangıçta ciddiye alınmaz. Ancak o, suça bulaşmış herkesin korkulu rüyası olmaya gelir. Faili meçhul kalan savcı babasının izini süren Rizeli Savcı Feride, bölgedeki dengeleri alt üst edecektir.



