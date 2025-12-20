TRT1 ekranlarında yayınlanan dizi Taşacak Bu Deniz'e Savcı Feride karakteri dahil oldu. Sosyal medyada konuşulan Feride karakterini Naz Çağla Irmak canlandırıyor. Seyirciler Naz Çağla Irmak'in yaşını merak etti. Taşacak Bu Deniz savcı Feride kimdir? Naz Çağla Irmak kaç yaşında? İşte detaylar.
Adil ve Esme'nin nefretle harmanlanmış tutkulu aşk mücadelesini işleyen Taşacak Bu Deniz, dağların sertliği ve denizin fırtınalı atmosferi arasında, aşk, nefret ve hayatta kalma temalarının iç içe geçtiği sürükleyici bir hikaye sunuyor.
TAŞACAK BU DENİZ SAVCI FERİDE KİM?
Genç oyuncu Naz Çağla Irmak, Savcı Feride "Cingöz" Cengiz karakteriyle 11. bölümde izleyicinin karşısına çıktı ve dizideki dengeleri değiştirmeye başladı.
Dağınık görünümüne rağmen güçlü bir zekâya sahip olan Savcı Feride, genç ve sıcakkanlı tavırları yüzünden başlangıçta ciddiye alınmaz. Ancak o, suça bulaşmış herkesin korkulu rüyası olmaya gelir. Faili meçhul kalan savcı babasının izini süren Rizeli Savcı Feride, bölgedeki dengeleri alt üst edecektir.
NAZ ÇAĞLA IRMAK KİMDİR?
Naz Çağla Irmak, 19 Ekim 1997, Ankara doğumlu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hülya Gülşen'ın kızıdır.
Dizi kariyerinde ilk olarak annesiyle birlikte Bizim Evin Halleri isimli yapımda kamera karşısına geçti. Bizim Evin Halleri dizisi ile profesyonel kariyerine adım atmış olsa da asıl çıkışını, 2015-2018 yılları arasında atv'de yayımlanan Kırgın Çiçekler dizisi ile sağladı.