MEB ortak sınav takvimi 2026 açıklandı: Ortak sınavlar ne zaman yapılacak? 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıflar için gün gün sınav tarihleri

MEB ortak sınav takvimi 2026 açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı ikinci dönem ortak sınav takvimini duyurdu. Ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan uygulamada hangi sınıfların hangi derslerden, hangi tarihlerde sınava gireceği netleşti. Nisan ve haziran aylarında yapılacak ortak yazılı sınavların kapsamı, uygulanma biçimi ve öne çıkan detayları öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelinde uygulanacak 2026 yılı ikinci dönem ortak yazılı sınavlarının takvimini ilan etti. 6’dan 10. sınıfa kadar farklı kademeleri kapsayan sınavların hangi gün yapılacağı netleşirken, öğretmenler için hazırlanan konu ve soru dağılım tabloları da erişime açıldı. MEB ortak sınav uygulaması, ülke genelinde ölçme ve değerlendirmede birlik sağlamayı hedefliyor.

MEB ortak sınavları hangi kapsamda yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ortak sınav uygulaması, Türkiye’de il, ilçe ve okul düzeyinde eş zamanlı yazılı sınav yapılmasını esas alıyor. 2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde uygulanacak bu sınavlar; ortaokul ve lise düzeyinde belirlenen sınıfları kapsıyor. Bakanlık, sınav öncesinde öğretmenlere yol gösterici olması amacıyla örnek soru dağılım tablolarını da yayımladı.

2. dönem 1. ortak yazılı sınav tarihleri

Nisan 2026’da gerçekleştirilecek ikinci dönem birinci yazılı sınavlarının tarihleri netleşti. Buna göre 6, 8 ve 10. sınıflar için Türkçe, matematik ve Türk dili ve edebiyatı derslerinden ortak sınavlar belirlenen günlerde yapılacak. Sınavlar hafta içine yayılarak öğrencilerin akademik yükünün dengelenmesi amaçlanıyor.

2. dönem 2. ortak yazılı sınav takvimi

Haziran 2026’da uygulanacak ikinci yazılı sınavlarda ise 7. ve 9. sınıflar öne çıkıyor. Matematik ile Türk dili ve edebiyatı derslerinden yapılacak sınavlar, eğitim öğretim yılının son haftalarına denk geliyor. Bu sınavlar, yıl sonu başarı değerlendirmesinde belirleyici rol oynayacak.


