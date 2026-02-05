Fenerbahçe - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe maçı yayın bilgileri

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda çeyrek finale giden yolu doğrudan etkileyecek mücadelede Fenerbahçe, Erzurumspor FK’yı İstanbul’da ağırlıyor. Karşılaşmanın tarihi, başlama saati, canlı yayın bilgisi, hakem kadrosu ve iki takımın grup aşamasındaki son durumu futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki Fenerbahçe - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz kanalda mı? İşte kupadaki kritik 90 dakikaya dair tüm detaylar.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda çeyrek final yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanacak karşılaşmanın başlama saati, yayıncı kanalı ve hakem kadrosu netleşti. İki ekip, grup aşamasında kritik bir 90 dakikaya çıkacak.

Fenerbahçe Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, 5 Şubat Perşembe günü İstanbul'da Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Karşılaşma, Kadıköy'deki Chobani Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, Ziraat Türkiye Kupası kapsamında ATV ekranlarından canlı yayımlanacak.



Hakem kadrosu Karşılaşmada düdük Ömer Faruk Turtay'da olacak. Yardımcılık görevlerini Esat Sancaktar ile Sabri Öğe üstlenirken, dördüncü hakem olarak Emre Kaan Çalışkan görev yapacak. Organizasyon, Türkiye Kupası grup aşamasının son virajlarından biri olarak öne çıkıyor.





Grup durumu ve takımların son performansı Sarı-lacivertli ekip, kupadaki ilk maçında Beşiktaş’a mağlup olmuş, ardından Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanından galibiyetle dönmüştü. Üç puanla C Grubu’nda orta sıralarda yer alan İstanbul temsilcisi, bu karşılaşmayı kazanarak çeyrek final iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Erzurum temsilcisi ise Kocaelispor’a kaybettikten sonra Çaykur Rizespor’u yenerek grupta üç puana ulaştı.

Erzurumspor’un kupa yolu Ziraat Türkiye Kupası’na bu sezon 4. Tur’dan katılan Erzurumspor FK, Kahramanmaraşspor’u 3-1 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı. Grup aşamasında Kocaelispor’a 3-1’lik skorla yenilen mavi-beyazlılar, Çaykur Rizespor’u ise 2-0 yendi. Erzurum ekibi son maçını evinde Ankara Keçiörengücü’ne karşı oynayacak.

1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veriyor Serkan Özbalta’nın öğrencileri, Trendyol 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veriyor. Ligde 23 maça çıkan Erzurumspor, 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 45 puan topladı. Son 6 maçını kazanarak galibiyet serisi yakalayan mavi-beyazlılar, son maçında Sarıyer’i 4 golle geçti.

