Kim Milyoner Olmak İster bugün neden yok 5 Şubat 2026? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ATV’nin uzun soluklu yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 5 Şubat 2026 Perşembe akşamı izleyiciyle buluşmadı. Yayın akışındaki değişikliğin nedeni merak edilirken, programın yerine Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması ekrana geldi. Yarışmanın yeni bölümünün hangi tarihte yayınlanacağı da netleşti.
Türkiye genelinde geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Kim Milyoner Olmak İster, 5 Şubat 2026 Perşembe günü ATV yayın akışında yer almadı. Programın düzenli izleyicileri, yayınlanmama gerekçesini ve yeni bölüm tarihini araştırmaya başladı.
Milyoner neden yayınlanmadı?
ATV, aynı akşam Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanan Fenerbahçe–Erzurumspor karşılaşmasını canlı olarak ekrana taşıdı. Türkiye Futbol Federasyonu organizasyonu olan kupa maçları, yayın önceliği nedeniyle yarışma programlarının saatlerinde değişikliğe yol açabiliyor.
Yayın akışındaki değişiklik
Türkiye Kupası maçları, özellikle büyük kulüplerin karşılaşmaları söz konusu olduğunda ulusal kanalların prime time yayınlarını doğrudan etkiliyor. 5 Şubat Perşembe akşamı da bu nedenle yarışma ekranlara gelmedi.
Yeni bölüm ne zaman?
Yarışma programının yeni bölümünün, planlandığı üzere 8 Şubat 2026 Pazar akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.
ATV yayın akışı - 5 Şubat 2026
06: 00 Aldatmak
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Mutfak Bahane
16: 00 Esra Erol’da
19: 00 atv Ana Haber
19: 45 Kupa Günlüğü
20: 30 Fenerbahçe - Erzurumspor
22: 50 A.B.İ.4.Bölüm
01: 50 Kuruluş Orhan 13.Bölüm
04: 40 Bir Gece Masalı