Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Kim Milyoner Olmak İster bugün neden yok 5 Şubat 2026? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kim Milyoner Olmak İster bugün neden yok 5 Şubat 2026? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

20:195/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kim Milyoner Olmak İster bugün neden yok
Kim Milyoner Olmak İster bugün neden yok

ATV’nin uzun soluklu yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 5 Şubat 2026 Perşembe akşamı izleyiciyle buluşmadı. Yayın akışındaki değişikliğin nedeni merak edilirken, programın yerine Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması ekrana geldi. Yarışmanın yeni bölümünün hangi tarihte yayınlanacağı da netleşti.

Türkiye genelinde geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Kim Milyoner Olmak İster, 5 Şubat 2026 Perşembe günü ATV yayın akışında yer almadı. Programın düzenli izleyicileri, yayınlanmama gerekçesini ve yeni bölüm tarihini araştırmaya başladı.

Milyoner neden yayınlanmadı?

ATV, aynı akşam Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanan Fenerbahçe–Erzurumspor karşılaşmasını canlı olarak ekrana taşıdı. Türkiye Futbol Federasyonu organizasyonu olan kupa maçları, yayın önceliği nedeniyle yarışma programlarının saatlerinde değişikliğe yol açabiliyor.

Yayın akışındaki değişiklik

Türkiye Kupası maçları, özellikle büyük kulüplerin karşılaşmaları söz konusu olduğunda ulusal kanalların prime time yayınlarını doğrudan etkiliyor. 5 Şubat Perşembe akşamı da bu nedenle yarışma ekranlara gelmedi.

Yeni bölüm ne zaman?

Yarışma programının yeni bölümünün, planlandığı üzere 8 Şubat 2026 Pazar akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

ATV yayın akışı - 5 Şubat 2026

06: 00 Aldatmak

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol’da

19: 00 atv Ana Haber

19: 45 Kupa Günlüğü

20: 30 Fenerbahçe - Erzurumspor

22: 50 A.B.İ.4.Bölüm

01: 50 Kuruluş Orhan 13.Bölüm

04: 40 Bir Gece Masalı

#kim milyoner olmak i̇ster
#atv
#ziraat türkiye kupası
#fenerbahçe
#erzurumspor
#yarışma programı
#yayın akışı
#Kim Milyoner Olmak İster bugün neden yok
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kim Milyoner Olmak İster bugün neden yok 5 Şubat 2026? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?