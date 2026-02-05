TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİLİŞ TAKVİMİ 2026! İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Diyarbakır, Kocaeli, Bursa çekiliş tarihleri belli oldu mu? Sırada hangi iller var?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Doğu ve Karadeniz bölgelerinde birçok il için kuralar tamamlanırken, gözler şimdi İzmir, Ankara, Konya, Diyarbakır, Kocaeli ve Bursa gibi büyükşehirlerde yapılacak kura tarihlerine çevrildi.
Binlerce vatandaşın umutla beklediği TOKİ kura çekimleri, Türkiye genelinde aşama aşama ilerliyor. Doğu illerinin ardından Karadeniz Bölgesi’nin büyük kısmında kuralar çekilirken, büyükşehirler için açıklanacak tarihler merak konusu oldu.
TOKİ İSTANBUL-İZMİR-ANKARA-KONYA-DİYARBAKIR-KOCAELİ-BURSA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ
TOKİ tarafından 500 bin sosyal konut projesi kapsamında toplamda 7 il için gerçekleştirilecek olan kura çekilişinde 207.023 konut için hak sahipleri belirlenecek. Ancak İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Diyarbakır, Kocaeli, Bursa gibi iller için kura tarihi henüz netleşmedi.
TOKİ KURA TAKVİMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN İLLER
4 Şubat 2026 Çarşamba: Kırşehir (1.633), Düzce (2.470)
5 Şubat 2026 Perşembe: Kahramanmaraş (8.195), Afyonkarahisar (4.370)
6 Şubat 2026 Cuma: Osmaniye (2.990)
7 Şubat 2026 Cumartesi: Yalova (1.805), Kırıkkale (1.736)
Bu hafta Elazığ, Kayseri ve Zonguldak için kuralar çekildi.