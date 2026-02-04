Yeni Şafak
EMEKLİ ZAMLI BANKA PROMOSYONLARI AÇIKLANDI 2026! SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklileri için en yüksek promosyon veren bankalar hangileri?

4/02/2026, Çarşamba
Şubat ayının başlamasıyla birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri banka promosyon kampanyalarını mercek altına aldı. En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükselmesi sonrası gözler, maaş taşıma karşılığında sunulan yeni promosyon tutarlarına çevrildi.

Emekli banka promosyonları Şubat ayında yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün’ün kamu bankalarına yönelik “artış” çağrısı ve özel bankalar için yaptığı rekabet vurgusu, kampanyalara olan ilgiyi artırdı.

Garanti BBVA emekli promosyonu ne kadar?

Garanti BBVA, 1–28 Şubat 2026 tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine toplam 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül sunuyor. Kampanya kapsamında 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon verilirken; kredi kartı harcaması, avans hesap kullanımı ve sigorta ürünleriyle ek ödül kazanılabiliyor.

DenizBank emekli promosyonu kaç TL?

DenizBank, 31 Mart 2026'ya kadar geçerli kampanyasında emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit promosyon sağlıyor. Otomatik fatura talimatı, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı gibi ek koşulların sağlanması halinde toplam promosyon tutarı 27.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Akbank emekli promosyonu 2026 Şubat

Akbank, emekli maaşını taşıyan ya da promosyon taahhüdünü yenileyen SGK emeklilerine toplam 30.000 TL'ye varan ödeme sunuyor. Kampanya; 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve 15.000 TL'ye kadar ek nakit ödül paketinden oluşuyor.

ING emekli promosyonu ne kadar oldu?

ING, emeklilere 15.000 TL'ye kadar koşulsuz nakit promosyon veriyor. Ek kampanyalarla birlikte toplam promosyon tutarı 28.000 TL seviyesine kadar yükseliyor. ING kampanyası, ek şartlara bağlı olmadan yüksek promosyon almak isteyen emekliler için dikkat çekiyor.

TEB emekli promosyonu kaç TL?

TEB, 36 ay maaş taahhüdü veren SGK emeklilerine toplam 21.000 TL'ye kadar promosyon sağlıyor. Bu tutar; 12.000 TL ana promosyon ve 9.000 TL ek promosyon ödemesinden oluşuyor.

Ziraat Bankası emekli promosyonu 2026

Ziraat Bankası, kamu bankaları arasında en çok tercih edilen seçeneklerden biri olmaya devam ediyor. SGK emeklilerine maaş tutarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi yapılıyor. 20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler 12.000 TL promosyon alabiliyor.

Halkbank emekli promosyonu ne kadar?

Halkbank'ta emekli promosyonu maaş aralığına göre 8.000 TL'den başlayarak 12.000 TL'ye kadar yükseliyor. 3 yıl maaş taahhüdü veren ve 20.000 TL üzeri maaş alan emeklilere 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

VakıfBank emekli promosyonu 2026 Şubat

VakıfBank, nakit promosyonun yanı sıra ek harcama avantajlarıyla öne çıkıyor. Banka, SGK emeklilerine 12.000 TL nakit promosyon sunarken, Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan harcamalar sayesinde 9 ayda toplam 18.000 TL'ye varan ek kazanım imkânı sağlıyor. Böylece toplam kazanım 30.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

2026 Şubat ayı itibarıyla en yüksek emekli promosyonu sunan bankalar Akbank ve VakıfBank olurken, ING ve Garanti BBVA da yüksek promosyon tutarlarıyla öne çıkıyor. Kamu bankaları ise daha düşük ancak şartsız ve istikrarlı promosyon seçenekleri sunuyor.

