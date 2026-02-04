EMEKLİ ZAMLI BANKA PROMOSYONLARI AÇIKLANDI 2026! SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklileri için en yüksek promosyon veren bankalar hangileri?

TEB emekli promosyonu kaç TL?

TEB, 36 ay maaş taahhüdü veren SGK emeklilerine toplam 21.000 TL'ye kadar promosyon sağlıyor. Bu tutar; 12.000 TL ana promosyon ve 9.000 TL ek promosyon ödemesinden oluşuyor.

Ziraat Bankası emekli promosyonu 2026

Ziraat Bankası, kamu bankaları arasında en çok tercih edilen seçeneklerden biri olmaya devam ediyor. SGK emeklilerine maaş tutarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi yapılıyor. 20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler 12.000 TL promosyon alabiliyor.