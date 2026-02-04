6 ŞUBAT'TA OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLLER! 6 Şubat cuma günü tatil olan iller hangileri, ders var mı, yok mu?

6 ŞUBAT CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük deprem 11 ili de etkileyerek büyük hasarlara yol açmıştı. Asrın felaketi olarak adlandırılan bu depremlerin yıl dönümü dolayısıyla geçtiğimiz yıllarda 6 Şubat'ta, deprem bölgesinde bulunan 5 şehrin okulları tatil edilmişti. Bu yıl ise 6 Şubat, Cuma gününe denk geliyor. Bu bağlamda 6 Şubat'ta okullar var mı yok mu sorgulanıyor.