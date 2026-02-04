Vatandaşlık maaşında detaylar şekillendi! Kira ve ısınma desteği: İşte vatandaşlık maaşı başvuru şartları...

Geliri belirlenen eşik değerin altında kalan haneleri kapsayacak Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD), bu yıl pilot uygulama ile devreye alınıyor. Yeni modelle birlikte kira, gıda ve ısınma gibi temel yaşam giderlerine yönelik desteklerin sağlanması hedefleniyor.
Sosyal destek politikalarında yeni bir dönem başlıyor. Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) kapsamında, düşük gelirli hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik destekler, pilot illerde uygulamaya alınacak.
Türkiye’de sosyal yardımlar alanında kapsamlı bir dönüşüm için düğmeye basıldı. “Vatandaşlık maaşı” olarak anılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD), düşük gelirli hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanan yeni bir destek modeli olarak devreye alınacak. Uygulamanın ilk etapta bazı mahallelerde pilot olarak başlatılması, ardından ülke genelinde yaygınlaştırılması öngörülüyor.
Pilot uygulama ve kurumlar arası çalışma
Sistemin hazırlık sürecinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortak bir çalışma yürütüyor. Gelir tespiti, sistem altyapısı ve yardım kalemleri bu incelemeler doğrultusunda belirlenecek. Eşik gelirin altında kalan ailelere kira, gıda ve ısınma destekleri sağlanması hedefleniyor.
Bölgesel ihtiyaçlara göre destek
GETAD kapsamında bölge ve mahalle bazlı analizler yapılacak. Isınma giderlerinin yüksek olduğu illerde ısınma yardımı önceliklendirilecek; kira yükünün ağır olduğu bölgelerde ise kira desteği öne çıkacak. Böylece yardımlar, her bölgenin ihtiyaç profiline göre şekillendirilecek.
Yasal çerçeve ve yaygınlaştırma
Uygulamanın kapsamı ve gelir kriterleri netleştirildikten sonra, gerekli görülmesi halinde sosyal yardımlar alanında yasal düzenlemelere gidilebilecek. Sistem, daha önce Cevdet Yılmaz tarafından TBMM Genel Kurulu’ndaki 2026 bütçe görüşmelerinde duyurulmuş; pilot uygulamanın başlatılması ve 2027’de ülke geneline yayılması hedefi paylaşılmıştı. Modelin, istihdamı caydırmadan gelir eşiğinin altında kalan haneleri desteklemesi amaçlanıyor.