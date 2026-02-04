Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Vatandaşlık maaşında detaylar şekillendi! Kira ve ısınma desteği: İşte vatandaşlık maaşı başvuru şartları...

Vatandaşlık maaşında detaylar şekillendi! Kira ve ısınma desteği: İşte vatandaşlık maaşı başvuru şartları...

15:264/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Geliri belirlenen eşik değerin altında kalan haneleri kapsayacak Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD), bu yıl pilot uygulama ile devreye alınıyor. Yeni modelle birlikte kira, gıda ve ısınma gibi temel yaşam giderlerine yönelik desteklerin sağlanması hedefleniyor.

Sosyal destek politikalarında yeni bir dönem başlıyor. Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) kapsamında, düşük gelirli hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik destekler, pilot illerde uygulamaya alınacak.

Türkiye’de sosyal yardımlar alanında kapsamlı bir dönüşüm için düğmeye basıldı. “Vatandaşlık maaşı” olarak anılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD), düşük gelirli hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanan yeni bir destek modeli olarak devreye alınacak. Uygulamanın ilk etapta bazı mahallelerde pilot olarak başlatılması, ardından ülke genelinde yaygınlaştırılması öngörülüyor.

Pilot uygulama ve kurumlar arası çalışma

Sistemin hazırlık sürecinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortak bir çalışma yürütüyor. Gelir tespiti, sistem altyapısı ve yardım kalemleri bu incelemeler doğrultusunda belirlenecek. Eşik gelirin altında kalan ailelere kira, gıda ve ısınma destekleri sağlanması hedefleniyor.

Bölgesel ihtiyaçlara göre destek

GETAD kapsamında bölge ve mahalle bazlı analizler yapılacak. Isınma giderlerinin yüksek olduğu illerde ısınma yardımı önceliklendirilecek; kira yükünün ağır olduğu bölgelerde ise kira desteği öne çıkacak. Böylece yardımlar, her bölgenin ihtiyaç profiline göre şekillendirilecek.

Yasal çerçeve ve yaygınlaştırma

Uygulamanın kapsamı ve gelir kriterleri netleştirildikten sonra, gerekli görülmesi halinde sosyal yardımlar alanında yasal düzenlemelere gidilebilecek. Sistem, daha önce Cevdet Yılmaz tarafından TBMM Genel Kurulu’ndaki 2026 bütçe görüşmelerinde duyurulmuş; pilot uygulamanın başlatılması ve 2027’de ülke geneline yayılması hedefi paylaşılmıştı. Modelin, istihdamı caydırmadan gelir eşiğinin altında kalan haneleri desteklemesi amaçlanıyor.

#vatandaş
#Vatandaşlık maaşı
#Vatandaşlık maaşı 2026
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) kılavuzu yayınlandı! İşte sınav ve başvuru tarihleri