Vatandaşlık maaşında detaylar şekillendi! Kira ve ısınma desteği: İşte vatandaşlık maaşı başvuru şartları...

Türkiye’de sosyal yardımlar alanında kapsamlı bir dönüşüm için düğmeye basıldı. “Vatandaşlık maaşı” olarak anılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD), düşük gelirli hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanan yeni bir destek modeli olarak devreye alınacak. Uygulamanın ilk etapta bazı mahallelerde pilot olarak başlatılması, ardından ülke genelinde yaygınlaştırılması öngörülüyor.