İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İSKİ 4 Şubat 2026 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaştı. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 4 Şubat 2026 Çarşamba günü İSKİ Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar, Kazandere, Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere ve Terkos baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 4 Şubat 2026 barajların doluluk oranları…
İstanbul baraj doluluk oranları açıklanan İSKİ verileri ile her gün güncelleniyor. Son dönemde barajlardaki genel doluluk oranı düşüş göstermeye devam ediyor. İşte 4 Şubat 2026 tarihli İSKİ güncel baraj doluluk oranları...
İSTANBUL GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul'daki barajlarda su seviyeleri düşüşe devam ediyor. 4 Şubat 2026 Çarşamba günü İSKİ'nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 32,3 seviyesine geldi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'a su sağlayan barajlar arasında Elmalı Barajı % 88,54 ile en yüksek doluluk oranına sahipken, Istrancalar Barajı % 70,84 ile en yüksek doluluk oranına sahip ikinci baraj oldu. % 50,88 ile Darlık Barajı üçüncü, % 46,1 ile Ömerli Barajı ise dördüncü sırada yer aldı.