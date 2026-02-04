İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'a su sağlayan barajlar arasında Elmalı Barajı % 88,54 ile en yüksek doluluk oranına sahipken, Istrancalar Barajı % 70,84 ile en yüksek doluluk oranına sahip ikinci baraj oldu. % 50,88 ile Darlık Barajı üçüncü, % 46,1 ile Ömerli Barajı ise dördüncü sırada yer aldı.