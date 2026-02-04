Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İSKİ 4 Şubat 2026 İstanbul baraj doluluk oranları

İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İSKİ 4 Şubat 2026 İstanbul baraj doluluk oranları

11:234/02/2026, Çarşamba
G: 4/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İSKİ 4 Şubat 2026 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaştı. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 4 Şubat 2026 Çarşamba günü İSKİ Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar, Kazandere, Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere ve Terkos baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 4 Şubat 2026 barajların doluluk oranları…

İstanbul baraj doluluk oranları açıklanan İSKİ verileri ile her gün güncelleniyor. Son dönemde barajlardaki genel doluluk oranı düşüş göstermeye devam ediyor. İşte 4 Şubat 2026 tarihli İSKİ güncel baraj doluluk oranları...

İSTANBUL GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI

İstanbul'daki barajlarda su seviyeleri düşüşe devam ediyor. 4 Şubat 2026 Çarşamba günü İSKİ'nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 32,3 seviyesine geldi.












İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'a su sağlayan barajlar arasında Elmalı Barajı % 88,54 ile en yüksek doluluk oranına sahipken, Istrancalar Barajı % 70,84 ile en yüksek doluluk oranına sahip ikinci baraj oldu. % 50,88 ile Darlık Barajı üçüncü, % 46,1 ile Ömerli Barajı ise dördüncü sırada yer aldı.

#istanbul baraj doluluk oranı
#baraj doluluk oranı
#iski
#baraj doluluk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 LGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB LGS başvuru ve sınav takvimi açıklandı