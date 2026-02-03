Trabzonspor-Fethiyespor: 3-0

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında sahasında Fethiyespor'u konuk etti. Papara Park'ta oynanan karşılaşma bordo-mavililerin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.





Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Visca, Savic ve Zubkov, bugünkü mücadelede forma giyemedi. Bu karşılaşmada bazı as oyuncularını dinlendiren teknik direktör Fatih Tekke, ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle maçı almayı bildi.





Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri; 69. dakikada Muçi, 77. dakikada Onuachu ve 79. dakikada Nwakaeme kaydetti.





Fatih Tekke'nin öğrencileri bu sonuçla gruptaki puanını 6'ya yükseltti. Fethiyespor ise 1 puanda kaldı.





Trabzonspor grupta ilk maçında sahasında Alanyaspor'a 1-0 yenilmiş, ikinci karşılaşmada ise deplasmanda İstanbulspor'u 6-1 mağlup etmişti.













Maçın önemli dakikaları





30. dakikada Ernest Muçi, kullandığı faul atışını penaltı noktasına doğru gönderdi. Nwakaeme’nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

40.dakikada Trabzonspor'da Ernes Muçi'nin attığı gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

43. dakikada Augusto’nun ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Arda Akbulut’ta kaldı.





Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.





63.dakikada Fethiyespor, Raşit ile golü buldu ancak VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

69.dakiakda Trabzonspor, Ernest Muçi'nin golüyle öne geçti: 1-0





77.dakikada Paul Onuachu, Trabzonspor'u iki farklı öne geçiren golü kaydetti: 2-0





79.dakiakda Trabzonspor, Nwakaeme ile bir gol daha buldu: 3-0





Maç Trabzonspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.























