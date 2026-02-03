2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanan yeni yılın en kapsamlı iş ilanları listesi, iş arayan binlerce vatandaş için büyük fırsatlar sunuyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Karayolları'na, üniversitelerden belediyelere kadar pek çok kamu kurumu ve özel sektör firması; temizlik görevlisi, güvenlik koruması, büro memuru ve teknik personel kadrolarında dev alımlara imza atıyor. İşte Ocak 2026 İŞKUR güncel iş ilanları ve başvuru rehberi.

1 /10 Yeni yılda istihdam seferberliği kapsamında güncellenen İŞKUR e-Şube ekranında, hem KPSS şartı aranan memur kadroları hem de deneyim şartı gözetmeksizin yapılan işçi alımları dikkat çekiyor. Özellikle Karayolları Genel Müdürlüğü ve çeşitli üniversitelerin 4/B sözleşmeli personel ilanları için başvurular devam ederken, İUP (İşgücü Uyum Programı) kapsamında günlük ödeme alan yeni modeller de devreye alındı.

2 /10 Ocak 2026 İŞKUR Kamu Personeli ve Memur Alımı İlanları Ocak ayının ortası itibarıyla kamu kurumları, personel ihtiyaçlarını karşılamak üzere arka arkaya ilanlar yayınlamaya başladı. Şu an yayında olan ve başvurusu devam eden bazı kritik ilanlar şunlardır:

3 /10 Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Memur Alımı

10.000 polis memuru alımı için süreç devam ediyor (Son gün: 20 Ocak 2026).

4 /10 Karayolları Genel Müdürlüğü Personel Alımı

150 sözleşmeli personel alımı (Başvuru: 16 - 30 Ocak).

5 /10 Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Alımı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er temini (Son gün: 18 Ocak).

6 /10 Üniversite Alımları 2026

Van Yüzüncü Yıl (219 kişi), Karadeniz Teknik (46 kişi) ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi farklı kadrolarda personel alıyor.

7 /10 Belediye İş İlanları İstanbul (BELBİM) ve Kadıköy Belediyesi zabıta ve kurum dışı işçi alımları için ilanlar yayında.

8 /10 En Çok Alım Yapılan Meslek Grupları (KPSS’siz İlanlar) İŞKUR üzerinden özel sektör ve kamu kurum dışı ilanlarda KPSS şartı aranmadan en çok şu pozisyonlara alım yapılıyor:

Temizlik Görevlisi (Hastaneler, okullar ve ofisler için)

Güvenlik Görevlisi (Silahlı ve silahsız)

Büro Memuru / Danışma Görevlisi

Beden İşçisi (Genel üretim ve lojistik)

Şoför (Ağır vasıta ve binek)

Satış Temsilcisi ve Muhasebe Elemanı

9 /10 İŞKUR İş Başvurusu Nasıl Yapılır? (Adım Adım Rehber) İŞKUR üzerinden iş başvurusu yapmak için iki ana kanal bulunmaktadır. Başvurular tamamen ücretsizdir.

İŞKUR e-Şube Üzerinden: esube.iskur.gov.tr adresine giderek e-Devlet şifrenizle giriş yapın. Özgeçmişinizi doldurup "İş Arama Statüsü"nü Aktif hale getirin.

Kariyer Kapısı: Kamu memur alımları için ilanların çoğu Kariyer Kapısı üzerinden dijital olarak alınmaktadır.

ALO 170: İnternet erişimi olmayan vatandaşlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi olan ALO 170’i arayarak ilanlar hakkında bilgi alabilir ve kayıt oluşturabilir.