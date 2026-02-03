Fenerbahçe'de Kante defteri kapandı: Transferin iptal olma sebebi ortaya çıktı

Fenerbahçe ara transfer döneminde uzun uğraşlar verdiği N'Golo Kante transferini anlaşma sağlamasına rağmen tamamlayamadı. Sarı-lacivertlilere yakınlığıyla bilinen gazeteci Murat Aşık transferin gerçekleşmeme sebebini duyurdu.
Ara transfer döneminin son günlerine girilirken Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferi olumsuz sonuçlandı. Sarı-lacivertli camiaya yakınlığıyla bilinen gazeteci Murat Aşık'ın aktardığı bilgiye göre, Fenerbahçe'nin Kante transferi iptal oldu.
'İzin verilmesi için dilekçe verdi ancak reddedildi'
Aşık, "N'Golo Kante transferi, Suudi Pro Lig onay vermediği için bu dönem için iptal oldu. Kante son çare olarak kendisi Pro Lig yönetimine transferine izin verilmesi için dilekçe verdi ancak reddedildi. Oyuncunun evine kadar her şey hazırlandı, dün gece başkan iş bitsin diye cebinden ekstra para da ekledi. Ama maalesef Pro Lig transfere izin vermedi." dedi.
Kante transferinde takas yoluyla Al-İttihad'a transfer olacak olan Faslı forvet En-Nesyri de sarı-lacivertlilerde kalmış oldu.