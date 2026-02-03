Fenerbahçe'de Kante defteri kapandı: Transferin iptal olma sebebi ortaya çıktı

'İzin verilmesi için dilekçe verdi ancak reddedildi'

Aşık, "N'Golo Kante transferi, Suudi Pro Lig onay vermediği için bu dönem için iptal oldu. Kante son çare olarak kendisi Pro Lig yönetimine transferine izin verilmesi için dilekçe verdi ancak reddedildi. Oyuncunun evine kadar her şey hazırlandı, dün gece başkan iş bitsin diye cebinden ekstra para da ekledi. Ama maalesef Pro Lig transfere izin vermedi." dedi.