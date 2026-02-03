Yeni Şafak
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

3/02/2026, Salı
G: 3/02/2026, Salı
İftar sofralarının vazgeçilmezi: Ramazan pidesinin fiyatı açıklandı.
Ramazan pidesinin 2026 fiyatı netleşti. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan pidesine bu yıl yüzde 23 zam yapıldığını açıkladı. Büyükşehirlerde 250 gram pide 25 TL, 350 gram pide ise 35 TL’den satılacak.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı.

İbrahim Balcı,
“Bu sene 19 Şubat'ta başlayacak olan ramazan ayında ramazan pidesi fiyatı geçen seneye oranla yüzde 23 artışla kilogramı 100 lira olarak satışa sunulacak. Büyükşehirlerde 250 gram pide İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 25 liradan satışa sunulacak, 350 gram ise 35 TL olacak”
dedi.

Ekmek fiyatlarında değişiklik yok

Öte yandan Balcı, ekmek fiyatlarında şu aşamada herhangi bir artış olmadığını vurguladı. Ekmek fiyatlarının mart ayı sonunda yeniden değerlendirileceğini belirten Balcı, bu süreçte Ticaret Bakanlığı ile birlikte hareket edileceğini söyledi.

"Alım gücü ve enflasyon dikkate alınacak"

Fiyat değerlendirmelerinde vatandaşın alım gücünün ve enflasyonun temel kriterler olacağını ifade eden Balcı, ekmekte olası bir fiyat düzenlemesinin bu çerçevede ele alınacağını kaydetti.



