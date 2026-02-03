Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin 2026 fiyatı netleşti. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan pidesine bu yıl yüzde 23 zam yapıldığını açıkladı. Büyükşehirlerde 250 gram pide 25 TL, 350 gram pide ise 35 TL’den satılacak.
Ekmek fiyatlarında değişiklik yok
Öte yandan Balcı, ekmek fiyatlarında şu aşamada herhangi bir artış olmadığını vurguladı. Ekmek fiyatlarının mart ayı sonunda yeniden değerlendirileceğini belirten Balcı, bu süreçte Ticaret Bakanlığı ile birlikte hareket edileceğini söyledi.
"Alım gücü ve enflasyon dikkate alınacak"
Fiyat değerlendirmelerinde vatandaşın alım gücünün ve enflasyonun temel kriterler olacağını ifade eden Balcı, ekmekte olası bir fiyat düzenlemesinin bu çerçevede ele alınacağını kaydetti.