Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

“Bu sene 19 Şubat'ta başlayacak olan ramazan ayında ramazan pidesi fiyatı geçen seneye oranla yüzde 23 artışla kilogramı 100 lira olarak satışa sunulacak. Büyükşehirlerde 250 gram pide İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 25 liradan satışa sunulacak, 350 gram ise 35 TL olacak”