Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ocak ayında enflasyon yıllık yüzde 30,65 oldu. Enflasyon verilerine göre, kira artış oranı yeniden belirlendi. İşte örnek kira zammı hesapları...
Ocak ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 4,84, yıllık yüzde 30,65 oldu.
Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 33,98 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 33,98 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 34,88 olmuştu.
Örnek kira artışı hesaplamaları
Mevcut kira bedeli: 10.000 TL
Uygulanabilecek zam oranı: %33,98
Artış tutarı: 3.398 TL
Zamlı yeni kira bedeli: 13.398 TL
Mevcut kira bedeli: 30.000 TL
Uygulanabilecek zam oranı: %33,98
Artış tutarı: 10.194 TL
Zamlı yeni kira bedeli: 40.194 TL