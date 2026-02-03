Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

10:133/02/2026, Salı
G: 3/02/2026, Salı
Diğer
Sonraki haber

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ocak ayında enflasyon yıllık yüzde 30,65 oldu. Enflasyon verilerine göre, kira artış oranı yeniden belirlendi. İşte örnek kira zammı hesapları...

Ocak ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 4,84, yıllık yüzde 30,65 oldu.

Ocak ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 4,84, yıllık yüzde 30,65 oldu.


Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 33,98 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 33,98 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 34,88 olmuştu.


Örnek kira artışı hesaplamaları


Mevcut kira bedeli: 10.000 TL

Uygulanabilecek zam oranı: %33,98

Artış tutarı: 3.398 TL

Zamlı yeni kira bedeli: 13.398 TL


Mevcut kira bedeli: 30.000 TL

Uygulanabilecek zam oranı: %33,98

Artış tutarı: 10.194 TL

Zamlı yeni kira bedeli: 40.194 TL




#Enflasyon
#TÜİK
#Kira
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul güncel baraj doluluk oranı açıklandı: İSKİ 3 Şubat 2026 baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?