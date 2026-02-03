Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 33,98 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 33,98 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 34,88 olmuştu.