Bugün hangi maçlar oynanacak, kimin maçı var? 3 Şubat Salı maç programı

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası maçında Beyoğlu Yeni Çarşı ile mücadele edecek. İngiltere Lig Kupası Yarı Final maçında Arsenal’in rakibi Chelsea zorlu mücadeleye çıkacak. Fransa Kupası maçında da Marsilya ile Rennes takımları yeşil sahada kozlarını paylaşacak. İşte 3 Şubat Salı bugünkü maçlar.