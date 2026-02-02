Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Survivor 2026 yarışmacısı Barış Murat Yağcı gözaltına alındı. Barış Murat Yağcı kimdir, nereli kaç yaşında?
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında, yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden Barış Murat Yağcı bugün öğle saatlerinde havalimanında gözaltına alındı.
Barış Murat Yağcı kimdir?
Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991'de İzmir'de doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor yönetimi bölümünde eğitimine devam etmektedir.
İlk oyunculuk deneyimini, 2014 yılında yayımlanmış olan Kocamın Ailesi adlı dizide Akın karakterini canlandırarak yaşadı. 2014 yılında yayımlanan Figüran adlı sinema filminde Serenay Aktaş'ın arkadaşı olarak rol aldı. 2015 yılında yayımlanan Kiralık Aşk adlı dizide Eymen karakterini, 2017-2018 yılları arasında yayımlanan Şevkat Yerimdar adlı dizide ise Bora karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde Demir karakterini canlandırdı.
2020 yılında Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Survivor yarışmasına katıldı ve ikinci olarak bitirdi. Ardından 2022'de Survivor 2022: All Star, 2025'te Survivor 2025 ve 2026'da Survivor 2026 yarışmalarında mücadele etmiştir.